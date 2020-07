Herraiz: "Se atreverá Simón a decir a la cara de los hoteleros que nos favorece que no vengan los británicos"

España ha perdido más de un millón de empleos en menos de tres meses. En ese dato, que ha publicado esta mañana la Encuesta de Población Activa, no se contabilizan a los trabajadores que han permanecido en casa durante ese periodo acogidos a un ERTE. Detrás de las cifras catastróficas hay historias con nombre y apellidos, con rostro, que reflejan la dramática situación económica que está dejando la pandemia. Es el caso de Julia. Es de Madrid, tiene 57 años y trabajaba en el comedor escolar de dos colegios. Durante el segundo trimestre, se ha quedado sin trabajo. Ahora sus expectativas son complicadas. Nos lo ha contado: “Como son colegios no sé cómo va a funcionar el tema. Me encontré con mi jefe del comedor del que estoy despedida y me dijo el chico: yo no sé Julia si en septiembre vamos a empezar otra vez porque como dicen tantas cosas de que si los niños no van poder comer juntos. Y entonces no sé cómo va a funcionar”.

La encuesta del segundo trimestre, aun siendo incompleta porque no incluye los ERTE, sí refleja el drama de la situación económica en España. Nunca antes se había registrado un deterioro tan veloz del mercado laboral. Si buscamos una comparativa con la anterior crisis, ahí se aprecia mucho mejor. En 2008, tras la caída de Lehman Brothers, España destruyó un millón de empleos en un año. Ahora lo ha hecho en tan sólo tres meses. ¿A quién ha golpeado más? Al sector servicios y a los jóvenes. De hecho, la tasa de desempleo entre los menores de 25 años roza el 40%.

Esta es una foto fija que ya se queda antigua, porque las expectativas que se habían levantado en el turismo han quedado truncadas. Ya no sólo es Reino Unido. Alemania sigue la senda y desaconseja a los alemanes que no viajen a las comunidades de España donde más está golpeando la pandemia. En concreto a Cataluña, Aragón y Navarra.

Con el Reino Unido no hay novedades. Se muestran firmes y la diplomacia del Gobierno de España no ha funcionado. Siguen lanzando mensajes contradictorios. Venden a Londres que somos un destino seguro pero luego su portavoz oficial celebra que no venga. Y Fernando Simón no sólo es el portavoz sanitario. Hace tiempo que se situó como portavoz político. La consecuencia es inmediata y se ha traducido en miles de cancelaciones. Lo hemos comprobado con Jorge Marichal, que tiene una cadena de 6 hoteles en Tenerife. Están desesperados y se ofrecen incluso a realizar ellos los test a los turistas. Esto ha explicado: "El tema de los test, nosotros no somos epidemiólogos , pero no hace falta yo entiendo que si me subo en un avión donde todo el mundo ha sido testeado previamente voy a ir más seguro que si no lo han sido y por lo tanto yo creo que esa medida es económica porque se puede revisar. Nosotros hemos dicho que podemos colaborar en ello y desde luego daría seguridad que es lo que nuestros clientes necesitan es seguridad. Para ellos y para sus familiares cuando vuelvan a casa también".

¿Se atrevería Fernando Simón a decir a la cara de Jorge y del resto de hoteleros de Canarias, Baleares, Valencia y Andalucía que nos favorece que no vengan los británicos? A los hoteleros y a los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo. De momento, siguen corriendo las camisetas con su imagen. Así nos va.