Herraiz: "No podemos decir que viene una segunda oleada y luego extrañarnos con la cuarentena de Reino Unido"

Hemos entrado en la última semana del mes de julio y seguimos escuchando mensajes contradictorios por parte del Gobierno. Primero están las cifras. A la espera de conocer cómo cuantifican esta tarde los nuevos focos, todo apunta a que se han superado ya los 300 brotes de coronavirus activos en España. Aunque los datos que ofrece el Ministerio siguen chocando con los registros de las comunidades autónomas, las cifras son malas. Pero para intentar convencer al Reino Unido de que levante la cuarentena impuesta para los que regresen desde España, ahora toca vender que el turismo es seguro y que todo está bajo control. ¿En qué quedamos? Sobre todo después de que desde Sanidad deslizaran la semana pasada que estamos ante una segunda gran oleada de coronavirus. No sólo los hoteleros denuncian esta contradicción. También los presidentes autonómicos. Lo ha hecho esta mañana en Herrera en COPE el castellanomanchego, el socialista Emiliano García Page. Así se ha expresado: “Ahora podemos echarnos a la cabeza porque los británicos no vienen. Pero vamos a ser conscientes, hace unas semanas el Gobierno estaba diciendo que prácticamente estábamos en la presencia de la segunda ola. Claro, si España proclama que está en segunda ola, pues como comprenderás se van a producir situaciones espasmódicas de otros países. Cuando además no estamos en segunda ola”.

De momento, Londres no ha movido ficha. Es decir, sigue activa la cuarentena para todos los que viajen desde España a Reino Unido. Si has estado de vacaciones en nuestro país, o tienes previsto volar a Inglaterra, tendrás que guardar una cuarentena de 14 días. Dos semanas aislados. Eso tiene una sencilla traducción. Y lo están notando los hoteleros. Las cancelaciones han comenzado a llegar en cascada. No hay que olvidar que es nuestro principal mercado. Sólo el pasado año visitaron España 18 millones de turistas británicos.

De las negociaciones para que se produzcan exenciones para los que viajen desde Baleares y Canarias se sabe muy poco. Son dos de las comunidades autónomas y la diplomacia tiene que funcionar. Pero aquí han surgido la queja de otras comunidades, que también reciben muchos turistas de Reino Unido. Y ahí están Andalucía y Valencia,que piden al gobierno que esa negociación sea más amplia y no se limite a las islas.