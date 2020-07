Antonio Herraiz:"Un solo donante salva cuatro vidas en el Segriá"

Llevamos muchas semanas hablando de la comarca del Segriá. Es la más poblada de Lérida, está la propia capital de la provincia y municipios como Alcarrás o Soses que limitan con Aragón. Te hemos hablado del Segriá porque en esta zona de Cataluña se sitúa uno de los principales brotes de coronavirus de España. Las autoridades sanitarias sitúan su origen en la recogida de la fruta y en los temporeros que trabajan para que nosotros podamos comer melocotones o nectarinas de esta zona.

Hoy te hablo del Segriá, porque no solo encontramos noticias del coronavirus, noticias que no son especialmente buenas. En la comarca, el hospital de referencia es el Arnau de Vilanova de Lérida. Allí, en medio de la pandemia, en medio de todo los brotes, se han realizado cinco trasplantes a cuatro personas. Esto tienen una traducción sencilla. Se han salvado cuatro vidas o, como mínimo, se ha conseguido que esas vidas sean un poco menos difíciles.

La donación tuvo lugar durante la segunda semana de julio. Te recuerdo que esa semana hablábamos mucho del Segriá pero para contarte los brotes de coronavirus. La donación la realizó un paciente que estaba ingresado en la UCI. Cuando falleció la familia señaló que quería donar sus órganos. Todos los pudieran aprovechar y necesitar otros pacientes. Y se cumplió su voluntad. Gracias a esta donación múltiple, cuatro personas van a tener una segunda oportunidad.

Nos gustaría saber el nombre del donante para darle las gracias. Y aunque lo desconozco lo vamos a hacer. Si nos está escuchando desde algún lugar, gracias. A ti, a todos los donantes y los equipos de trasplantes, en este caso del hospital Arnau de Vilanova, de Lérida, que hacen posible que operaciones de este tipo sean un éxito.

Por lo demás, se percibe preocupación entre las autoridades sanitarias. Hay demasiados brotes incontrolados. El último dato actualizado es el de Cataluña, con 1003 nuevos positivos, de los que 223 están en Barcelona ciudad y 197 en la comarca del Segriá, de la que te acabo de hablar.

El caso de Totana nos debería servir para comprobar lo que puede pasar en cualquier municipio, ciudad o comunidad, si no cumplimos. Un brote ha obligado a retroceder a fase 1. Y en ese escenario no se puede salir ni entrar al municipio, y en ese escenario los bares y restaurantes que no tengan terraza no pueden abrir. Esto es la puntilla. Los vecinos están muy preocupados. Esto es lo que han contado: “La gente ya está muy nerviosa, ya está anulando citas continuamente, porque vuelve a cundir el pánico; como sociedad podemos ser todavía más responsables, y luego a nivel institucional, las instituciones se deberían haber encargado de establecer planes de prevención; esto supones que mi hija no pueda ver a su papi, nosotras estamos veraneando en Mazarrón y él está en Totana”.

Esto está pasando en Totana,en Murcia, que han vuelto a la fase 1. Viendo cómo está evolucionando la pandemia en España, no descartes que te pueda pasar a ti o a mí.