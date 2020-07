Antonio Herraiz: "Torra investiga a los mossos que pararon a los CDR. El mundo al revés"

Después de un acuerdo, sobre todo después de un acuerdo complicado, nadie debería salir derrotado. Un buen pacto incluye cesiones por todas las partes. Y eso es lo que ha ocurrido esta madrugada en Bruselas tras cuatro días de negociaciones que en algún momento se pusieron imposibles. Otra cuestión es lo que cada presidente, cada primer ministro cuenta cuando llega a su país. Y ya te aseguro que la versión de Pedro Sánchez dista de la del holandés Mark Rutte. En España los ministros han recibido a su líder entre aplausos, aunque el papel de Sánchez no haya sido el más relevante. Si no es por Merkel o por Macron, no hablaríamos ahora del acuerdo. Lo importante es que ya está sobre la mesa, que España lo necesitaba y que toca gestionarlo.

Los países más reacios a dar dinero a coste cero -encabezados por Holanda- han dejado muy claro que van a fiscalizar cada céntimo de los 140.000 millones de euros que corresponden a nuestro país. No se fían de cómo van a gestionar ese fondo el Gobierno de socialistas y comunistas. ¿Con qué argumentos ha convencido Pedro Sánchez a los más reacios, fundamentalmente a Holanda? Aquí está parte de la respuesta: “Para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer, si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva, y digital y verde durante las próximas décadas”.

Una economía resiliente, digital, inclusiva, verde… Buena dosis de cursilería. Enseguida estamos en Bruselas pero hoy hay que volver a Cataluña.

El gobierno de Quim Torra plantea una investigación contra los mossos de escuadra que ayer cargaron contra los radicales separatistas de los CDR. Protagonizaron actos violentos ante la visita de los Reyes a Cataluña y la policía autonómica se vio obligada a actuar. Incluso hubo un momento en el que un CDR intentó robar una tablet a un agente. El policía no se estuvo quieto. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente catalán? Anunciar una investigación y pedir un informe al jefe de los Mossos. Imma Viudes, es agente de la policía catalana y portavoz del sindicato SAP-FEPOL: “Lo que no entendemos es por qué el president Torra anuncia una investigación, cuestionando de entrada lo que ha ocurrido, en vez de preguntar directamente qué es lo que pasó. Que en este caso se le hubiera explicado de qué se trataba, de una actuación por un robo y por una agresión a un policía. Pues parece que los mossos seamos utilizados como arma política y lo que hay que hacer es defender la profesionalidad del cuerpo de los mossos de escuadra”.

Pues sí, un agente fue agredido por un radical, tuvo consecuencias y el presidente catalán abre una investigación porque los CDR están enfadados. Cuestionamos a la policía antes de rechazar la actitud de los violentos. Con la pandemia encima, Torra siguen instalado en la irracionalidad.