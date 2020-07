Antonio Herraiz:"Bildu tiene 22 diputados en el País Vasco pero la gran preocupación es Vox"

Los comerciantes de Lérida se mueven hoy entre la confusión y el enfado. Muchas tiendas, bares y restaurantes han levantado las persianas después de que la Justicia tumbara, de madrugada el confinamiento total impuesto por la Generalitat de Cataluña a 150.000 vecinos de Lérida y la comarca del Segriá.

En COPE, José Luis Castillo ha puesto voz al desconcierto vivido en las últimas horas. Tiene un bar en el barrio del Joc de la Bola, en Lérida capital. José Luis se acostó convencido de que no podía abrir. Se acostó muy enfadado. Esta mañana, tras conocer la decisión de una juez de guardia, ha abierto y lo ha hecho molesto por una medida de la Generalitat que -cree- es arbitraria: "Me ha dicho mi abogada que abriera ya y yo he abierto. Yo no tengo ninguna culpa, que ellos no hayan hecho nada, ni han mirado nada y además es todo política y aquí dependemos todavía de Madrid, por mucha Generalitat y mucho independentismo que haya, dependemos todavía de Madrid".

La decisión del juzgado de Lérida tiene un argumento que ya advirtió en primer lugar la fiscalía. El confinamiento total de una población concreta sólo lo puede tomar el Gobierno de España, y no una administración autonómica. Esto genera un limbo jurídico que veremos cómo se resuelve en las próximas horas porque la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que va a aprobar un decreto ley para no acatar lo que ha dicho la Justicia.

Lo que está claro es que el Gobierno de Quim Torra está siendo incapaz de controlar el brote de Lérida; tampoco la situación en Hospitalet y en Barcelona, donde se siguen multiplicando los casos. Y lo que está claro también es que en ese afán por creerse independiente, prefieren no pedir ayuda al Gobierno de España, aunque los hospitales vuelven a situaciones muy similares a las de antes del Estado de alarma.

Lunes de resaca electoral en el País Vasco y Galicia. Han pasado 18 horas desde el cierre de los colegios y todavía no hemos escuchado al siempre locuaz Pablo Iglesias. Le está pasando como con el caso de las cloacas de Podemos y el robo del móvil de su asesora Dina Bousselham. Tardó varios días hasta que decidió pasar la contrataque, eso sí, sin responder a ninguna de las grandes incógnitas de este caso, porque lo de guardar la tarjeta de su asesora para no meterle presión, no cuela. ¿Por dónde va a salir ahora el vicepresidente del Gobierno? Esperen cualquier argumento, aunque no lo va a tener fácil. De momento, lo está urdiendo. En Galicia han pasado de 14 diputados a ninguno. Y en el País Vasco de 11 a 6. Después de los coqueteos de Iglesias con el independentismo, es evidente que la gente ha preferido el original a la copia.

Por cierto, hoy se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tras ser tiroteado en un descampado el 12 de julio, falleció al día siguiente en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. A lo largo de estos años, desde demasiados ámbitos, incluidos algunos miembros del actual Gobierno, se ha intentado blanquear asesinatos como el de Miguel Ángel. Y esa política también ha tenido consecuencias en las urnas. Ahí están los 22 diputados que ha conseguido Bildu. Pero, para algunos, el problema terrible es la entrada de Vox en el parlamento de Vitoria. Es cuestión de prioridades.