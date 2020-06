Antonio Herraiz: ""Muchos bares y comercios no van a poder levantar la persiana"

En la Economía hay dos tipos de cifras, los hechos constatados, los datos contrastados y las previsiones. Las segundas no siempre están próximas a los primeros, pero en esta ocasión es para tenerlas en cuenta. Te hemos contado el desplome de la economía española durante el primer trimestre, un dato jamás visto antes en la serie histórica que recoge el Instituto Nacional de Estadística desde hace 50 años.

Esto tiene una traducción inmediata en el paro y en el empobrecimiento general. Luego están las previsiones. Y el Banco de España estima que no saldremos de esta al menos hasta 2022. Como las cifras siempre son frías, te quiero hablar de Juan Antonio. Tiene un restaurante en La Coruña. Tras casi dos meses y medio cerrado, abrió el 26 de mayo. La actividad es mucho menor que la que tenía antes del estado de alarma y eso tiene una traducción muy sencilla. Así nos lo ha relatado: “Pues yo tengo a dos personas que están a media jornada, tengo otras dos personas que están ya a jornada completa y aún tengo otra en el ERTE todavía. Claro la situación mientras no mejore no puedes hacerte cargo de todo el personal, y cuando aún encima tienes poco público, sería una debacle económica para el propio local de hostelería”.

Llega el verano, y siempre ha sido una buena época para su restaurante. Este año no va a contratar a nadie. Ni se lo plantea. Su único objetivo es no tener que despedir a algún trabajador. Juan Antonio ha añadido: “Sí, va a ser muy complicado que el sector de la hostelería contrate gente de extras que siempre cogías pues para lo que es la temporada de verano, de junio, julio y agosto, este año va a ser prácticamente imposible porque con lo que tienes ya en plantilla en sí, ya te va a llegar, ya te va a ser suficiente. Incluso, por desgracia, hasta a lo mejor hasta sobra alguien. Eso sería el peor de los casos”.

Y Juan Antonio es de los afortunados que mantiene su negocio abierto. No todos pueden decir lo mismo. En tu ciudad, en tu provincia, seguro que conoces bares o comercios que no han podido levantar la persiana. El restaurante de Juan Antonio está en La Coruña. Allí el dueño de cuatro referentes de la hostelería coruñesa y de Santa Cristina ha confirmado que cierra, los cuatro.

Por lo demás, seguimos pendientes de Bruselas. Estamos a la espera de que la Unión confirme la lista de países cuyos ciudadanos tendrán vía libre para atravesar nuestras fronteras a partir de mañana. Para que te hagas una idea del debate que se está librando. Dijeron que el viernes estaría aprobada. Ayer se dio el visto bueno al borrador, del que se excluyen potencias como EEUU, Rusia y Brasil. Pero como los intereses son tan dispares, y en el conjunto de la unión suele primar el egoísmo, pues todo se está demorando. No hay mucho tiempo ya así que entendemos que esa lista definitiva, en principio de 15 países, la conoceremos en breve.