Antonio Herraiz: "En la Unión Europea es difícil ponerse de acuerdo porque hay demasiados intereses"

Último lunes del mes de junio después de un fin de semana que ha sido el primero completo sin estar dentro del estado de alarma. Se ha notado mucho más movimiento en las carreteras, las zonas de playa se van llenando, han aumentado las reuniones con amigos, y ahora hay que estar atentos a la evolución de los brotes. El bicho no avisa y es cuestión de cada uno poner todas las barreras posibles.

En Aragón y en el centro de acogida de Cruz Roja en Málaga tratan de atajar la situación para que no vaya a más. Son dos brotes activos con un número de positivos relevante. En Aragón, se han detectado una treintena de nuevos casos y en Málaga, con ese centro blindado, hay 91 personas contagiadas, entre inmigrantes y personal que les atiende.

En una de las ciudades que menos incidencia ha tenido el coronavirus, en Santander, un brote de coronavirus ha puesto en jaque a un edificio entero. Está en la calle Nicolás Salmerón, en el barrio de Castilla-Hermida. En el centro de la capital cántabra. ¿Qué ha pasado allí? Que 13 vecinos han dado positivo y esto ha obligado a Sanidad ha confinar a todo el bloque. En total viven unos 80 vecinos que dan muchos pasos para atrás y se sitúan de nuevo en la casilla de salida.

Esto es lo que han comentado algunos de ellos: “Y hombre, una vez pasado todo que empiece de nuevo, pues te da un poco de miedo porque eso se corre como… se ve que está la cosa segura, no sé… yo pienso igual, si nos pasa a nosotros y nos cierran, qué hacemos, si no podemos salir ni entrar, y tenemos niños y todo eso… con miedo y nos ha desagradado.”

Ahora aquí va a ser fundamental el trabajo de los rastreadores, para determinar los contactos de estas 13 personas y cercar lo máximo posible a los casos sospechosos y evitar nuevos contagios. En las últimas horas, se han seguido realizando pruebas PCR a los vecinos de edificios colindantes. Enseguida estamos también en Murcia y en Baleares donde la llegada de inmigrantes de forma irregular obliga a realizar pruebas PCR para evitar lo que ya hemos visto en otros puntos como Málaga o Navalmoral de la Mata.

Esta es la situación en un lunes en el que estamos pendientes de Bruselas. La Unión Europea aprueba la lista de países a los que abrirá nuestras fronteras a partir del miércoles. Aquí el objetivo es consensuar entre los 27 los lugares desde los que dejaremos entrar a gente o no. Lo de consensuar es misión difícil siempre en el seno de la unión, sobre todo porque hay intereses muy dispares. Austria o incluso Alemania no dependen tanto del turismo como España, Portugal y Grecia. Y en definitiva lo que se va hacer es romper la esencia de libertad de movimiento. El borrador inicial habla de 15 países a los que dejaremos entrar sin problema. Ahí están Japón, Canadá, Marruecos e incluso China, aunque en este caso siempre que haya reciprocidad. Si nosotros les dejamos entrar y ellos a nosotros no, estaríamos haciendo un pan como unas tortas. Lo que sí parece casi seguro es que, a día de hoy quedan fuera de esa lista de admitidos potencias como Estados Unidos o Rusia.