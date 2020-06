Antonio Herraiz: "Cáritas pone nombre y rostro a los grandes números de los organismos internacionales"

Te estamos detallando los distintos rebrotes de coronavirus que se están reproduciendo por varios puntos de España. Son una veintena. En Lugo, en Málaga, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Las autoridades sanitarias aseguran que son focos controlados e incluso situaciones previsibles.

¿Hay motivos para la preocupación? Después de lo que hemos vivido hay que huir de cualquier alarmismo innecesario, pero la pandemia sigue ahí y los rebrotes no invitan precisamente a la relajación.

La situación sanitaria deja una realidad económica que sí que es para preocuparse. Es oportuno y necesario detenerse en las previsiones que lanzan los organismos internacionales. Ahí están las del Fondo Monetario Internacional, que sitúan a España liderando al conjunto de países desarrollados. Y no para bien, precisamente. Seremos los que más vamos a sufrir la recesión.

Pero además de los estudios que hacen expertos que manejan datos que no tenemos el resto, la realidad confirma la que ya tenemos encima. Y eso lo saben bien los que trabajan ayudando a los que más lo necesitan. A la cabeza se sitúa Cáritas, que ve cómo se han multiplicado en casi un 60% la demanda de ayuda. Guillermo Fernández forma parte del equipo de estudios de la ONG de la iglesia: "La crisis del COVID ha barnizado el proceso de recuperación que veníamos viviendo desde comienzo de la década. Ha trastocado todas nuestras previsiones y ha cambiado los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos".

Enseguida te amplío los detalles de la última memoria de Cáritas. Hay que reconocer que el panorama sería mucho peor de no haber existido una figura, recogida en la actual reforma laboral: los expedientes de regulación de empleo temporal. Han permitido a muchos trabajadores llevar un sueldo a casa durante un periodo de parón en muchos sectores. Han sido más de 4 millones de españoles los que se han acogido a un ERTE. Hay muchos que siguen sin cobrar. Y lo que hay son dos millones y medio de trabajadores pendientes de la prórroga de los ERTE a septiembre. Tras cinco reuniones sin éxito, a esta hora todavía no hay acuerdo. Más que necesario como ha reconocido esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de la patronal, Antonio Garmendi: "Seguimos negociando. Desde lo público a veces se piensa que tú dices "off", le das al "off" y es verdad que se para, pues si te dicen usted cierre local, se para, pero cuando le das al "on", esto no es digital, esto es analógico, hay que empujar un camión y esto hay que hacerlo poco a poco".

Hablamos de la necesidad del prórroga de estos ERTE para dos millones y medio de trabajadores y también para las empresas que sin esta figura se verán obligadas a cerrar o a despedir a empleados.