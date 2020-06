Antonio Herraiz: "El origen del rebrote de Huesca se sitúa en un botellón, no en una empresa de frutas"

Primer día laborable fuera del estado de alarma y seguimos pendientes de los rebrotes de coronavirus. Los que más preocupan se sitúan en Aragón y en Galicia. En Huesca, tres comarcas han vuelto a la fase 2. En concreto las del Cinca Medio y el Bajo cinca, y también la zona de La Litera. ¿Qué supone esto? Se pide que se limite la movilidad con esos pueblos, con Binéfar, con Monzón, con Fraga. Paso hacia atrás tras el brote detectado en una empresa hortofrutícola de la localidad de Zaidín, en el Bajo Cinca. En realidad, el origen no está ahí. El alcalde de Zaidín Marco Ibarz ha contado que el contagio se produjo en un botellón al que acudieron algunos de los trabajadores. Los vecinos están preocupados: "Pues bueno, un poco preocupado, también por la inquietud de ver tanta prensa y tantas noticias inquieta, pero bueno por otro lado también una cierta tranquilidad porque bueno, como se han visto en las administraciones, vamos todos a una, que hemos conseguido atajarlo o por lo menos detectar rápidamente, pues bueno volver un pasito o dos para atrás pues no es agradable para nadie, pero bueno es la realidad y yo creo que es lo que hay que hacer".

Esto en Aragón. En Galicia llevan ya una semana fuera de estado de alarma. Fueron la avanzadilla de toda España. Ahora trabajan para atajar el brote en la costa oeste de La Coruña. Han detectado nueve positivos, ocho en el municipio de Ribeira y otro en el vecino de A Pobra. Todos pertenecen al mismo círculo familiar. Estaríamos dentro de un caso de los denominados “importados”. Un vecino de Ribeira viajó a Brasil y volvió a Galicia el 1 de junio. Precisamente, las autoridades sanitarias gallegas sitúan ahí el origen, en Brasil, el segundo país con mayor número de contagios, superando el millón de casos.

Por cierto, durante toda la mañana, hemos estado en el aeropuerto de Barajas y algunos viajeros que han aterrizado en Madrid procedentes del extranjero han comunicado que no les han tomado la temperatura. Ni en sus países de origen ni tampoco al llegar: "Un poco laxas la verdad, no han sido así como con muy estricto, no nos han tomado la temperatura, solo al salir de allí de México aquí solo nos han recogido en la forma que hemos llenado y ya está, no nos han tomado la temperatura".

Hoy en Herrera en COPE ha estado la ministra de Exteriores. Carlos Herrera le ha preguntado por la falta de medidas comunes. Mientras los turísticas británicos no van a tener que guardar la cuarentena cuando viajen a España, les hemos librado de este trámite, si el camino es el inverso, no va a ser así: "Valoramos la posibilidad de mantener la cuarentena hacia ciudadanos británicos pero hemos optado por seguir quizás el modelo ofrecido pues por Italia, Portugal, Suiza o Alemania, por darle algunos ejemplos de países que han levantado también la cuarentena al Reino Unido".

No estaría de más que hubiera pautas comunes para todos. Pero no las tenemos ni siquiera aquí en España, con 17 realidades distintas, que incluyen matices en cuanto aforos y a medidas restrictivas. Así no hay forma.