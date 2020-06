Antonio Herraiz: "Pablo Iglesias se sienta cerca del Rey en plena campaña para cargarse la Monarquía"

Hoy está siendo un lunes distinto a los lunes de los últimos tres meses. Es el primer día laborable fuera del estado de alarma y eso se está notando en las carreteras, en las estaciones de tren y en los aeropuertos donde se han repetido encuentros como este que hemos vivido en Mediodía COPE. El de Andra y su hija cuando ha llegado a Barajas:“El primer vuelo bajó y aquí está. La veo supergrande grande. Cada día está organizado. Vernos por videollamada cada día. Hola, se me hizo muy grande el tiempo, pero bueno ya eso es pasado. Muchos planes para estar juntos y pasarlo bien y aprovechar al máximo”.

Ariadna tiene 12 años. El estado de alarma la pilló en Mallorca con sus abuelos. Su madre, Andra, tuvo que viajar a Madrid en enero por motivos de trabajo. Tenían previsto reunirse en Semana Santa, pero el estado de alarma se lo impidió. Seis meses después, esta mañana, nada más aterrizar en Barajas se ha fundido en un tremendo abrazo con su madre. Ese instante, único, en el que tú puede que te sientas identificado se ha repetido hoy por muchos lugares de España.

Son de esas situaciones emocionantes que nos deja un lunes con otra imagen que todavía no la hemos recibido, y que ya te adelanto que desprende mucho menos entusiasmo. La del Rey y Pablo Iglesias. No han estado solos, pero sí en la misma mesa en una imagen que ya se ha repetido alguna vez, aunque fuera inimaginable hace no mucho tiempo. Es difícil acostumbrarse porque continúa siendo antinatura. Es como mezclar el lobo y las ovejas en el mismo redil.

Pablo Iglesias, en su condición de vicepresidente del Gobierno participa en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Es el órgano que asiste, que asesora, al presidente del Gobierno en todo lo que afecta a la seguridad de España y de los españoles. Analizan las principales amenazas que se ciernen sobre España. Hoy es la pandemia del coronavirus, pero no nos olvidemos que el terrorismo yihadista sigue siendo un enemigo a batir, aunque por cierto el vicepresidente Iglesias se negara a firmar en su día el pacto antiterrorista.

Es la enésima contradicción del líder de Podemos que hoy se ha sentado en la misma mesa con el Rey Felipe VI, cuando Iglesias está en plena campaña para desgastar la imagen de la monarquía. Su principal objetivo ha sido el rey don Juan Carlos. Pero los últimos movimientos van dirigidos directamente contra Felipe VI y no buscan otro objetivo que cargarse, dinamitar esta institución desde parte del propio Gobierno.