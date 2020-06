Antonio Herraiz: "Si Sánchez dice haber salvado 450.000 vidas, ¿es también el responsable de los muertos?"

Hoy hay que mirar a Pekín, donde se han activado todas las alarmas por un preocupante rebrote del coronavirus. La capital de China nos recuerda, si es que hemos aprendido algo durante todo este tiempo, que algo similar puede pasar en cualquier punto del mundo. Cuando el coronavirus se expandió desde la ciudad china de Wuham, todos lo vimos como demasiado lejos. Y, a la vista está, que no ha sido así.

Atentos a lo que nos ha contado hoy Paloma Sánchez en Mediodía COPE. Es de Madrid, vive en Pekín desde hace 14 años y tiene una joyería. La ha tenido dos meses cerrada, hizo una fiesta de reapertura y ahora, sigue abierta aunque con apenas clientes. Tras el rebrote detectado en un mercado mayorista, ha vuelto el miedo. Esto ha transmitido Paloma: “Claro la gente tiene muchísimo miedo porque se ha sufrido mucho. Los negocios han sufrido mucho, los trabajos han sufrido mucho, y solo la idea de volver a eso pues la gente muy mal, imagínate”.

Lo de Pekín no es un confinamiento total, pero sí han cerrado bares, restaurantes, colegios y universidades. Ahora se plantean realizar test a todos los habitantes de la capital de China. Estamos hablando de más de 21 millones de personas.

Lo que hay que tener claro es que el coronavirus sigue haciendo estragos en todo el mundo. En sólo 24 horas, se han registrado casi 140.000 nuevos positivos, con especial preocupación a lo que está pasando en Brasil.

La izquierda allí culpa a Bolsonaro y en España, tenemos a Pedro Sánchez, que sigue sacando pecho de su gestión. Ayer fue en el Senado y hoy en el Congreso. No explica por qué no actualizan las cifras de muertos, siguen sin aclarar el desfase entre los cálculos oficiales y la realidad, desenmascarada incluso por organismos públicos como el INE o los registros civiles. Todo esto le da igual. En Sánchez prima la imagen y el marketing, aunque sea con datos falsos. Por eso, ahora su estrategia pasa por vender que su Gobierno ha salvado miles de vidas, así se ha expresado el presidente: “Sobre todo y ante todo señoría, con el estado de alarma y del confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas, 450 mil vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma”.

Lo decía esta mañana Herrera.No saben contar la gente que muerto, como para creernos que han salvado 450.000 vidas. ¿De dónde se ha sacado ese dato? No lo aclara. Y si rascamos para buscar una explicación, tampoco cuadra. No sabemos si Sánchez se refierea los contagiados que han superado la enfermedad. Si cogemos las cifras oficiales de fallecidos y curados, estaríamos hablando de que habrían salvado unos 220.000. Pero al margen del error de bulto. Vamos a seguir con el argumento del presidente. Si Pedro Sánchez presume de haber salvado 450.000 vidas, con el mismo criterio tiene que asumir la responsabilidad de las muertes. De las 27.000 que asegura el Gobierno y, sobre todo, de las más de 43.000 que reconocen los registros oficiales.