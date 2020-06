Antonio Herraiz: "Los que cargan contra el Rey Juan Carlos lo que pretenden es acabar con la Monarquía"

La salida del estado de alarma este domingo deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis sanitaria. Y como se esperan rebrotes, y ya los estamos viendo en muchos puntos, no estaría de más que se definieran bien las pautas para que no se tomen decisiones aisladas sin tener en cuenta el conjunto.

Hoy hemos visto cómo el País Vasco ha anunciado que adelantan tres días la salida al estado de alarma. ¿Para qué? Para que desde este fin de semana los vascos que quieran puedan viajar a Cantabria, donde muchos tienen una segunda residencia. Aquí se han puesto de acuerdo con el presidente cántabro. En Cantabria sí, pero en La Rioja, no, porque la comunidad riojana mantiene la fecha del 21 de junio. Total, que se puede dar la circunstancia de que los vascos sí puedan viajar este fin de semana a Cantabria pero no a la Rioja, donde también muchos tienen segunda residencia.

Centrándonos en otro punto, centrándonos en Madrid. Como te venimos contando, la comunidad no va a entrar de golpe en la nueva realidad desde el 21 de junio. Parten de la fase 2, no han entrado en la 3, y no habrá un alivio como el previsto para otras comunidades autónomas. No va a haber esa barra libre como en el resto. Esta mañana, en Herrera en COPE, la presidenta Díaz Ayuso, ha mostrado su enfado con los que desde otros puntos de España no quieren recibir a los madrileños. Es la madrileñofobia. Así se ha expresado: “Pero a mi me duele sobre todo porque Madrid es España. Y somos una región que además de emprendedora, muy trabajadora, también solidaria y abierta al mundo. Esos mensajes del terruño a mi me ofenden profundamente, porque además los madrileños no se han movido todavía de la Comunidad de Madrid y estamos viendo cómo hay brotes en otras partes”.

De ahí la necesidad, que decía al principio, de pautas comunes para toda España, con las que tener clara, por ejemplo, la movilidad entre regiones con garantías de total seguridad.

Por lo demás, la izquierda sigue su particular campaña contra el Rey Juan Carlos, que es lo mismo que cargar contra la monarquía. Seguro que has visto esa imagen en el Parlamento de Navarra, con un funcionario descolgando la imagen del rey emérito. La decisión, no lo olviden, contó con el voto a favor del partido socialista de Navarra. Por eso atentos a la propuesta que ha hecho hoy BILDU. Los proetarras han adelantado que van a solicitar a la presidencia del congreso y a la mesa de la cámara que retiren todas las estatuas y retratos del rey Juan Carlos de la cámara baja. Y aquí surge la pregunta. ¿Qué va a hacer el PSOE? Los mismo que han hecho en Navarra. ¿Apoyar esa retirada? De momento se han quitado de en medio. Adriana Lastra ha dicho que no se van a meter en el lío de los retratos y que van a pensar en lo importante y no en la decoración de la cas, es así como ha llamado al Congreso. Por cierto. Hablando de Lastra. A día de hoy, el sello del PSOE, la firma de su portavoz, sigue junto a la de BILDU en el documento en el que socialistas y proetarras pactaron la derogación total de la reforma laboral.