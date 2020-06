Antonio Herraiz: "La OMS sí alertó de la crisis sanitaria y Zapatero no dice la verdad"

Galicia sirve hoy de avanzadilla para saber cómo será nuestra vida cuando digamos adiós al estado de alarma. Van a seguir las restricciones, continuarán siendo obligatorias las mascarillas y tendremos que guardar una distancia social de metro y medio. Pero el panorama incluye un alivio importante. También para los propietarios de bares, restaurantes y otros comercios, donde el aforo se amplía al 75%. Y luego hay novedades para los niños. Para los niños y los padres. A partir de ese escenario abren los parques y los columpios dejarán de estar precintados.

Y hoy es noticia Rodríguez Zapatero. El expresidente ha estado en Herrera en COPE. Es sabida su sintonía con Sánchez y también con sus socios de Podemos. Como también son conocidas las tiranteces públicas con Felipe González. Por si había dudas, ha ratificado todo. Por lo demás, ha sido una conversación con un Zapatero en estado puro en el que no han faltado las imprecisiones y las medias verdades. Se ha notado especialmente cuando el expresidente ha tratado defender la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus y Herrera le ha preguntado por las alertas de la organización mundial de la salud: "Hasta prácticamente bien entrado marzo, coincidiendo además con el famoso 8 de marzo, no existía, ni de lejos, en nadie, una aproximación al drama. La Organización Mundial la Salud no dijo que iba a ser una pandemia que se iba a llevar a cientos de miles de personas, de vidas por delante, no lo dijo".

De enero a marzo hay más de 30 alertas sanitarias que ignoraron. Por poner fechas. Y lo que decían. El 10 de enero la Organización Mundial de la Salud traslada las recomendaciones para detectar casos, para gestionarlos y para realizar pruebas en el laboratorio. El 30 de enero concluyen que estamos ante un brote que constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Avanzamos un mes más. Atentos a esta advertencia de la propia OMS y que El País llevaba en su portada a cuatro columnas el 25 de febrero: La Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para la pandemia. El organismo alerta ante la potencial expansión de la enfermedad a más países. Zapatero. ¿Tuvimos o no tuvimos advertencias?

El 11 de marzo ya lo declaró como pandemia, pero antes estaban todos esas alertas y ahí las palabras del expresidente socialista -que tratan de limpiar la cuestionada gestión de Sánchez- chocan con la realidad.