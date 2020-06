Antonio Herraiz: "Illa y Simón son responsables de que Franco no tuviera conocimiento de la crisis sanitaria"

En Mediodía COPE seguimos analizando con los protagonistas de la comunidad educativa cómo va a ser el inicio del curso escolar a partir de septiembre. Ya te hemos detallado cómo es ese borrador inicial propuesto por Educación que descartan dos comunidades autónomas: Madrid y País Vasco. Hemos escuchado a padres, a profesores y sobre todo a los directores de los centros que son los que van a tener que traducir las normas dentro de unos espacios limitados y con las plantillas de docentes que no permiten desdoblarse.

¿Y los alumnos? ¿Qué piensan los estudiantes que a partir de septiembre van a volver a clase en condiciones muy diferentes a como lo han estado haciendo hasta ahora? Ya sabes que a partir de 4º de primaria será obligatorio guardar en clase el metro y medio de distancia entre los alumnos. Andrea Muñiz, estudia 3º de la ESO en Valdemoro, en Madrid. En el aula de su instituto, eso no es posible. Así nos lo cuenta: “En mi clase somos treinta y dos contando al profesor, entonces sí que es verdad que va a tener que repartirse un poco mejor porque en mi clase con distancia de metro y medio, treinta y dos no cabemos, ya te lo digo, entonces va a haber que repartirse”.

Otra de las condiciones es la obligación de llevar mascarilla. Le hemos preguntado a Almudena y nos lo ha explicado:“Tenemos que ir al colegio con mascarilla, es importante porque podemos contagiar a la gente y también porque si no no podemos ir al colegio y nos quedamos en casa. Y si te da calor, da igual que te ahogues un poquito o que te pique un poco y eso”.

Los alumnos que, ya han escuchado, están perfectamente concienciados de la nueva situación que se les viene encima a partir de septiembre. La gran preocupación, también te la venimos contando, es la de los directores que ya veremos cómo traducen todas esas normas.

Hoy te estamos contando los detalles del auto que archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. La juez no ve indicios de delito de prevaricación porque no le avisaron de las consecuencias sanitarias, no le avisaron a José Manuel Franco desde instancias superiores. No se ha podido probar que tuviera conocimiento del peligro sanitario que corría autorizar marchas con miles de personas juntas. Pero ese auto abre muchas claves. Sobre todo que el Gobierno ni informó ni alertó convenientemente. No es competencia de esta juez de instrucción, pero abre la puerta a que se investigue al ministro Illa y Fernando Simón. Aquí la clave no es lo que sabía o dejaba de saber el Delegado del Gobierno. La clave está en lo que le contaron a él, en las alertas que le lanzaron a él.