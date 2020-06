Antonio Herraiz: "No son sólo dos o tres muertos más como dice Simón. Son más de 17.000"

La Cadena COPE sigue aportando novedades sobre la cifra real de fallecidos por coronavirus. Ya sabes que los datos del Ministerio de Sanidad son tan imprecisos como irreales. ¿Tiene sentido recordar esas cifras oficiales? No mucho y hacerlo solo sirve para destapar las vergüenzas del Gobierno. Cierto es que en este desfase hay una parte que se puede llegar a entender, porque estamos ante una pandemia sin precedentes y su evolución ha sido tan rápida que ha impedido ofrecer datos certeros.

Pero hay otra parte que es interesada. Si el Gobierno quisiera, a día de hoy, perfectamente podía actualizar las cifras de fallecidos con registros que se aproximan mucho más a los datos que reconocen cada día. Y ahí está el sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España. Incluye la información que recibe de los registros civiles y también de los notariados del Ministerio de Justicia. Y aquí encontramos la novedad que te está contado hoy la CADENA COPE.

En su última actualización añade 244 fallecidos más entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. El lunes COPE te contó el anterior balance que reflejaba un exceso de mortalidad del 55 % respecto al mismo período del año pasado…Ahora, sería ya un 56% más. En total 43.262 muertos más de la media en el mismo periodo. Para el portavoz del Gobierno Fernando Simón ya sabes que esto no es prioritario: "Ahora mismo no creo que aporte dos o tres casos, más dos o tres casos menos, a una serie de 100 días, no creo que aporta gran cosa, sin embargo sí que aporta mucho el saber si de todos los casos sospechosos estamos haciéndole las PCR al 10% o al 95%".

El problema es que no son dos o tres casos más como dice Fernando Simón. Se trata de 17.000 muertes más que las que calcula el Gobierno por coronavirus. Y todas tienen nombre, rostro y dejan una historia y también mucho vacío. ¿Esto se soluciona si se incluyen en la estadística? No, pero esconderlos sólo es una forma de no reconocer la dimensión de la tragedia.

Al margen del coronavirus hoy hemos conocido una sentencia que afecta a cuatro de los miembros de La Manada de San Fermín. En esta ocasión, la condena les llega por unos actos cometidos en Pozoblanco, en Córdoba. Los hechos son anteriores a la violación de Pamplona y parte de la prueba también es un vídeo en el que se ven las imágenes con una chica en el interior de un coche. Hay tocamientos y manoseos. Los miembros de la Manada han conocido esta nueva sentencia en la cárcel donde cumplen condena por la violación de Pamplona. Las penas van de los cuatro años y medio a los dos años y medio de prisión