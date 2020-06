Antonio Herraiz: "El vídeo de Irene Montero es la prueba guay del dolo"

Hoy España se encuentra en tres fases diferentes, dependiendo de donde vivas. Si vives en Madrid, en Barcelona o cualquier capital de Castilla y León estás en fase 1. Si vives en el resto te encuentras en fase 2. Aquí está la gran mayoría, hasta 32 millones de españoles. Y si eres afortunado de vivir en Formentera, en el Hierro, en la Graciosa o en La Gomera estás ya en fase 3.

Hay una pregunta que seguro que te estás haciendo. Hay muchas familias que llevan separadas desde el 13 de marzo, porque les pilló el estado de alarma en diferente provincia. También hay interés por conocer cuándo vamos a poder atravesar a otra comunidad autónoma, porque se acerca el verano y hay que planificar las vacaciones. Esta mañana el ministro Ábalos ha puesto fecha a esta cuestión. Será a partir del 7 de junio, entre ciudades, entre provincias e incluso entre comunidades autónomas que se encuentren dentro de la fase 3. Así lo explica: “Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3, y en función siempre, insisto, de los datos de movilidad. Y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma, o incluso entre comunidades que estén dentro de una misma fase”.

Ya sabes que el Gobierno tiene previsto solicitar esta semana la última prórroga del estado de alarma. Se iría hasta el 21 de junio y a partir de ese momento ya no tendría las herramientas ni la potestad para controlar la movilidad.

En todo caso, no hay que relajarse porque las cifras que hoy te está contando la cadena COPE son lo suficientemente trágicas para no olvidar lo que hemos sufrido. Si nos fijamos en el mes de abril es especialmente revelador. ¿Por qué?

Porque fallecieron 56.291 personas. Si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, la cifra de fallecidos se ha disparado un 73%; son 23.850 personas más que en abril de 2019.

No se puede asegurar que todas hayan sido por coronavirus, pero el Gobierno es incapaz de justificar con argumentos sólidos que no sea a causa del COVID. Se aferran a los cálculos oficiales que todos sabemos que, directamente, no son verdad.

Lo que sabemos también es que el Ejecutivo no quiso admitir lo que teníamos encima hasta después del 8 de marzo. ¿Por qué? Porque querían mantener las marchas feministas. Hoy ha trascendido un vídeo que puedes ver íntegro en COPE.ES en el que la ministra de Igualdad Irene Montero admite que fue menos gente a las manifestaciones por el miedo al coronavirus. Lo admite a la vez que confiesa que eso no lo va reconocer nunca en público. Pero es que además, eran conscientes de que se estaba poniendo en peligro la salud de la gente. Montero dice textualmente: “Un beso ministra, te puedo dar un beso, bueno dicen que el coronavirus pero… muac, muac. Y yo con la niña. Hola bonita ¿cómo estás?".

Este vídeo, que ya digo, puedes ver íntegro en COPE.ES, a parte de las formas tan “guais”, es la confirmación del dolo. Tuvieron voluntad de engañar y lo reconoce la ministra de Igualdad.