Herraiz: "Atribuir el aumento de muertos a un accidente de tráfico enorme es tomar a la gente por idiotas"

Hemos estrenado junio que, a poquito, será mejor que mayo. Hoy es un buen día para echar la vista atrás y también para recordar a todos los que se han ido en silencio a causa del coronavirus. Nunca vamos a saber la cifra exacta de fallecidos. ¿Por qué? Porque los cálculos que durante el estado de alarma está haciendo el ministerio de Sanidad son tan poco fiables que hay darles un valor escaso. Hemos visto que un día bajan 2.000 muertos, resucitan a 2.000 personas, otras jornadas que incrementan los registros sin explicación alguna… Bueno, por esta razón y por otras tantas, son reveladores los datos que te está contando hoy la cadena COPE.

Si nos centramos en el trimestre más negro de nuestra historia reciente, es decir, marzo, abril y mayo, en España han muerto 40.059 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento es del 39%. ¿Podemos concluir que toda esa cifra que excede de la media habitual es por el COVID19? Eso es aventurado asegurarlo, pero la realidad es que en el Gobierno no tienen ningún argumento para señalar lo contrario. Lo de atribuirlo a un accidente de tráfico enorme, como hizo Fernando Simón, es tomar a la gente por idiota. Directamente.

Pero es que, en ese cómputo, el mes de mayo ha conseguido bajar la media y eso supone aminorar, aunque sólo sea una pequeña parte, las cifras trágicas de ese trimestre en el que nos hemos detenido. Ya digo: marzo, abril y mayo.

Porque si nos fijamos exclusivamente en abril, la cadena COPE ha podido corroborar que es el mes con más muertos de nuestra historia reciente con más de 56.000 defunciones. Esto supone más de un 73% de lo habitual.

Qué conclusión se puede sacar de todo esto. Que los datos oficiales están muy lejos de la realidad. Que el Gobierno ha tratado de dulcificar las cifras para que la tragedia no sea la que es. Y lo que demuestran también estos datos es que son mucho más que simples números. Se nos ha ido parte de una generación, a la que no hemos podido despedir, y que muchas de estas personas no aparecen ni siquiera en las estadísticas de Sanidad.

Enseguida te ampliamos todas estas cifras en un día en el que la protagonista es también la ministra de Igualdad, Irene Montero. Fue una de las que forzó al Gobierno a mantener las marchas del 8M. Fue la encargada de quitar importancia a la que teníamos encima para sacar rédito político a las manifestaciones feministas. ¿Era consciente de la que ya teníamos encima? Lo era y no hay más que escuchar este sonido, revelador, previo a una entrevista televisiva después del 8M. Montero conversa con la periodista, con la que se ve tiene gran afinidad. ¿Por qué fue menos gente a las manifestaciones?: “No lo voy a decir pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente. Creo que la comunicación que se está dando como gobierno es muy buena comunicación”.

Fue menos gente por el coronavirus. Pero, Montero reconoce que nunca lo iba admitir, que no lo iba a decir. Ahí la periodista le contesta con un dicho muy popular: “para que no te saquen cantares”. Pues lo que tenemos no es ningún cantar. Es una tragedia sin precedentes con consecuencias muy superiores a la de otros puntos del mundo. Sabían de su gravedad y no lo dijeron. A ese reconocimiento sonoro de la ministra de Igualdad no hay que añadirle nada más.