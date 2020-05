Antonio Herraiz: "La crisis separatista no ha ayudado a que Nissan se quede en Barcelona"

El refranero siempre es sabio y los trabajadores de Renault en Valladolid y Palencia han recordado hoy ese dicho que habla de las barbas del vecino. Miran con temor la situación de sus compañeros de Nissan en Barcelona y no tienen garantías de que les pueda pasar a ellos.

Entre esos trabajadores está JUAN. Tiene 42 años. Empezó de prácticas en la planta de Valladolid donde trabajaba su padre. Primero Juan fue operario de cadena, después retocador eléctrico de vehículos y ahora es responsable en una unidad de la fábrica. En todo este tiempo que lleva en Renault, Juan se ha casado, ha tenido dos hijos y ha perdido a su padre que fue quien le introdujo en la fábrica.

Esta mañana ha estado muy atento a las palabras del máximo responsable de la compañía. El presidente de Renault ha anunciado la reducción de 14.600 puestos de trabajo en todo el mundo, de los que 10.000 se perderán en Francia. Aunque la compañía garantiza que no va a afectar a los empleados de las plantas de Valladolid y Palencia, sobrevuela sobre estas factorías el caso de Nissan en Barcelona: "A largo plazo, muchas dudas porque andamos siempre en la cuerda floja; el mercado es muy cambiante, entonces se ve cada día más problemas para una continuidad en la factoría, las tecnologías van avanzando más rápido de lo que somos capaces de avanzar nosotros".

Las dudas son lógicas. Han tenido un momento de máxima producción por la fabricación de un modelo híbrido. En la planta de Renault en Valladolid intensificaron los turnos, trabajaron sábados y domingos e incluso se creó un cuarto turno. Todo eso ahora mismo se ha visto parado y la producción está en mínimos.

La situación no es idéntica a la de Nissan pero en parte, ven similitudes. ¿Se puede revertir lo de Nissan en Barcelona? Es muy complicado, por muchas ocurrencias exóticas que escuchen, como la de nacionalizar la compañía. Ahora, hay que ver lo que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir. Y en la salida de Nissan de Barcelona no sólo hay razones de competitividad. Por la situación política derivada de la crisis separatista en Cataluña le ha preguntado Herrera en COPE a la ministra Reyes Maroto: "Yo creo que Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada, eso unido a cambios en la dirección y también una gobernanza dentro de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi pues ha hecho que efectivamente cambiarán un poco los elementos de peso dentro de esta alianza; y la compañía atraviesa pérdidas muy grandes y quiere hacer un repliegue a Asia".

Eso es verdad. Pero, aunque no lo quiera reconocer la ministra, la crisis separatista no ha ayudado a la tranquilidad de las empresas en Cataluña. Ni la de Nissan, ni la de ninguna.