Antonio Herraiz: "Raúl y los otros 20.000 trabajadores que viven de Nissan se quedan en la calle"

Quiero que conozcas en primer lugar a Raúl Montoya. Tiene 42 años, está casado y tiene un hijo. Aunque todavía es joven lleva ya trabajando en la misma compañía 21 años. Entró en el grupo Nissan cuando tenía poco más de 20 años. Raúl es de Madrid y empezó en la planta que Nissan tenía en Cuatro Vientos. Se especializó en la producción y montaje de motores. Cuando la planta madrileña cerró en 2006, medio millar de familias se quedaron en la calle. A él le prometieron que si se trasladaba a Barcelona tendría estabilidad. De aquello han pasado ya 14 años y Raúl es uno de los 3.000 trabajadores a los que hoy la dirección de Nissan les ha anunciado que en diciembre cierran las tres plantas de Barcelona. En cierto modo lo veían venir: "Llevábamos mucho tiempo advirtiendo a la compañía que si no acomentía las inversiones necesarias, pues los productos que veníamos realizando podían quedarse obsoletos, cosa que parece que así ha pasado, estamos ante un abandono paulatino por parte de la dirección a todos los niveles, tanto a nivel nacional, como europeo y como a nivel mundial, de desinversión y ha dejado morir la compañía".

No sólo son los 3.000 puestos de trabajo directos. Hablamos de más de 20.000 indirectos que apoyan las plantas que Nissan tiene en la zona franca de Barcelona, en Montcada y Sant Andreu de la Barca. Nissan lleva cuatro décadas en Barcelona y hay familias enteras cuyo puesto de trabajo depende del fabricante de automóviles: "Hay generaciones, abuelos, padres, hijos que han trabajado en la misma compañía por tanto a este sentimiento que tenemos de la pérdida de actividad industrial y productiva en Cataluña pues se suma también que es una actividad que se introdujo en España hace un siglo, hace 100 años que empezó en Cádiz una actividad cómo está y hay una parte motiva de la que no podemos abstraernos".

¿El anuncio del cierre de Nissan en Barcelona tiene que ver con la crisis sanitaria del coronavirus? Directamente, no. Los trabajadores llevan denunciando desde hace años que la compañía no estaba modernizando la planta, no la estaba adaptando a los retos que marca el sector del automóvil.

A partir de ahí, la planta de Nissan en Barcelona ha ido perdiendo carga de trabajo de forma paulatina. Ya en 2019 se planteó un recorte de 600 empleos y en las semanas previas al estado de alarma y a su paralización, operaba al 30% de su capacidad. La pandemia es la puntilla y también la oportunidad para confirmar una muerte anunciada. Mucho nos tememos que no va a ser el único caso. Y en Mediodía COPE vamos a estar en Lugo, en la planta de Alcoa en San Cibrao. Alcoa es una multinacional del aluminio y podría dejar sin trabajo a 2.000 personas y dejar sin futuro laboral a buena parte de la comarca.