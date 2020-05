Antonio Herraiz: "Que el ruido no oculte la injerencia de Marlaska en una investigación de la Guardia Civil"

Hoy ha comenzado el luto oficial de diez días y España se ha quedado en silencio a mediodía en recuerdo de los miles de muertos por el coronavirus.

Silencio en Zarzuela en el homenaje presidido por los Reyes y silencio también en el Congreso de los Diputados en medio de la sesión de control al Gobierno. Solo se han escuchado estas palabras: “Señorías, como les anuncié al inicio de la sesión, la interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del Covid-19”.

Ese silencio en el Congreso ha sido un simple espejismo porque el ruido ha estado presente durante toda la sesión. Hoy el protagonismo, casi exclusivo ha sido para el ministro del Interior. Si alguien confiaba que Marlaska explicara con argumentos suficientes los motivos del cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos se va a tener que quedar con las ganas. El ministro ha seguido escudándose en su capacidad para organizar equipos. Aquí está en su derecho, no le falta razón, pero es un argumento tramposo porque Marlaska sabe que omite la razón fundamental.

Hubo injerencia y Marlaska tuvo interés en conocer el contenido de un informe de la Guardia Civil aún a sabiendas que se trata de una investigación dirigida por un juzgado y la única persona autorizada para estar al tanto de las pesquisas es la juez encargada, que se llama Carmen Rodríguez Medel y que enseguida te vamos a dar más detalles de quién es.

En las últimas horas has escuchado mucho ruido dirigido a despistar al personal. Desde el ámbito del propio ministerio, encargado de velar por el trabajo de la Guardia Civil, encargado de defender al cuerpo, se han encargado de difundir que el famoso informe sobre el 8M contiene imprecisiones. Claro, como muchos atestados dentro de una investigación abierta, a la que se suman ampliaciones, toma de declaraciones, correcciones. El atestado es el punto de partida. Y si es bueno, malo o regular, no es la cuestión. Lo decidirá la juez. La clave es que ha habido una injerencia política y que como el responsable de la comandancia de Madrid no se ha plegado a esa presión, ha sido destituido. Todo por defender la actuación del delegado del Gobierno en Madrid,que fue el que autorizó las marchas del 8M aun siendo consciente del peligro sanitario que eso conllevaba. El resto, es ruido.