Antonio Herraiz: "No es muy oportuno hablar de salvar vidas pactando con Bildu"

Te hemos avanzado hace una hora que Madrid pasará a la Fase 1 del plan de desescalada el lunes. Esto no es ni hoy, ni mañana ni el domingo. Se hace efectivo a partir del lunes. Es la advertencia que hace la policía. Estamos a las puertas del fin de semana, hace buen tiempo en toda España, pero no hay que precipitarse porque todos las novedades en el cambio de fase serán a partir del lunes.

Y desde ese momento tendremos un mapa con matices, con diferencias, dependiendo del territorio. Prácticamente como hasta ahora. Con la mayor parte de España en Fase 2, y algunos territorios como Madrid o Barcelona todavía en la 1.

Enseguida hacemos un recorrido por los nuevos escenarios en un viernes en el que el PSOE sigue tratando de explicar el sainete que han montado por firmar junto a Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. Los votos de los proetarras no eran necesarios para prorrogar el estado de alarma. Por eso es interesante escuchar lo que ha dicho el diputado socialista Rafael Simancas: “Yo creo que hay que pedirle primero responsabilidades al Partido Popular y a Vox que nos dejaron tirados a todos los españoles en la votación del otro día y nos obligaron a buscar votos en otro grupo que tiene los votos de los españoles. El PSOE y el grupo socialista hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando vidas”.

Hablar de salvar vidas gracias a Bildu no sé si es lo más oportuno. La historia no dice eso. Pero en todo caso, dice Simancas que la culpa es del PP, por no apoyar el estado de alarma. Antes les culpó de las muertes en Madrid. ¿Y el gobierno de Sánchez? ¿Acaso no tienen ninguna responsabilidad?

Por cierto el ministro de Sanidad ha confirmado que sí. Castilla y León, el conjunto de todas sus capitales, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca, Valladolid; también Cataluña, y, como te hemos avanzado, Madrid, pasan definitivamente a la Fase 1 del plan de desescalada.