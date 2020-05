Herraiz: "El que defienda la derogaciòn de la reforma laboral es porque no va a crear ni un puesto de trabajo"

La Comunidad de Madrid entrará en fase 1 a partir del lunes. Después de dos intentos fallidos, el Ministerio de Sanidad sí ha atendido a la petición -que casi se había convertido en una súplica- del Gobierno madrileño. En unos minutos comparece el ministro Illa junto a los portavoces del Ejecutivo de Sánchez para detallar la evolución de otras zonas de España, que también pasan hoy el examen. La duda es qué va a pasar con Barcelona y todas las capitales de Castilla y León que, como sabes, siguen en fase 0.

Si toda España consigue situarse, al menos en la fase 1 o superiores, el Gobierno tendrá que publicar los criterios que ha seguido. En el caso de Madrid le han acusado de hacerlo con argumento políticos y no de salud y por eso han llevado a Sanidad a los tribunales.

El plan de desconfinamiento del Gobierno añade hoy una novedad. A las particularidades de los territorios que se encuentran en fase diferente hay que sumar otro matiz. En los municipios de menos de 10.000 habitantes se eliminan las franjas horarias. Si vives en un municipio de menos de 10.000 vecinos, ya no vas a tener que mirar el reloj para salir con tus hijos o para hacer deporte. Además, Las iglesias abren al 50 % del aforo, reabren también con limitaciones los bares y restaurantes, aunque no las discotecas. Estos cambios continuos despistan a muchos alcaldes como el de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Se llama Roberto Martín: "Habíamos subido ya la publicación en el BOE y la hemos borrado para no generar más confusión todavía hasta que se aclare y así todo el rato, es que esto, como se puede comprobar, es duda tras duda, es una locura la verdad".

Su pueblo tiene menos de 10.000 habitantes, en concreto 6.500 así que los vecinos pueden disfrutar de este avance que tiene una limitación importante. Se mantienen las franjas horarias en aquellas poblaciones de menos de 10.000 vecinos pero con una densidad de población mayor a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es un lío porque son bastantes.

Al margen de estas novedades, la gresca política sigue centrada en el acuerdo entre el PSOE y BILDU para derogar íntegra la reforma laboral. Esta mañana, en Herrera en COPE, el presidente de la CEOE Antonio Garamendi, ha advertido que en este momento, en la situación excepcional en la que nos encontramos va a suponer un parón para la contratación: "No llega a ser por los medios de comunicación y no nos enteramos, todo el mundo la pregunta era si era un bulo y de hecho yo creo que no me pasaba solo a mi, en mi caso por la COPE. La palabra Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que lo que significaes que es la forma de proteger los empleos, se puede convertir en ERE, quitándole la T".

Hay que tener por seguro que ninguno de los que sostiene que la derogación de la reforma laboral es un bien común para todos, ninguno genera empleo.