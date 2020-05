Antonio Herraiz: "Frente al CIS que no sirve para nada, la vacuna que ultima un español en EEUU"

Con más de media España casi parada por el coronavirus, lo que no se detienen son las encuestas. Más de media España paralizada, con muchos negocios que siguen sin poder abrir, pero aquí lo que interesa es lanzar preguntas dirigidas a los españoles para después cocinar bien sus respuestas. No hace falta que diga que te estoy hablando de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige el socialista José Félix Tezanos. Esta tarde comparece en el Congreso y estaría bien que explicara cuánto nos cuestan a los españoles estos sondeos que hemos seguido haciendo en plena crisis sanitaria. Dudo de que vaya a responder, pero lo que está claro es que si los tuviera que pagar de su bolsillo no se harían. Fundamentalmente, porque estamos en una crisis sanitaria y económica sin precedentes y hay otras prioridades mucho más importantes que esta.

Cuando llevamos 66 días en estado de alarma, el socialista Tezanos vuelve a publicar una nueva encuesta del CIS. En la anterior, ya sabes que se atrevió a preguntar si había que cuestionar la libertad total de información sobre el coronavirus. Llegó incluso a plantear que se limitara la información de la pandemia a fuentes oficiales. Tras las críticas, incluso de destacados socialistas como Eduardo Madina, Esta vez ha quitado esa pregunta.

Con una crisis como la que estamos atravesando, que en España ha dejado casi 30.000 muertos oficiales, que podrían alcanzar los 50.000 en las residencias de mayores, es evidente que afectaría a la imagen de cualquier Gobierno. Pues no. José Félix Tezanos sigue la senda de lo que ya nos tiene acostumbrados. El centro de investigaciones sociológicas encumbra a Pedro Sánchez y también al PSOE. Ni la gestión del Gobierno ante la pandemia del COVID 19, ni el malestar que se está traduciendo en las calles -aunque la encuesta sea anterior a las protestas- le pasan factura. El PSOE amplía su distancia respecto al PP según el CIS.

Al margen de este sondeo que no sirve absolutamente para nada, la noticia del día es la vacuna que sí que sirve y que está muy avanzada. La desarrolla una empresa en Massachussets y podría estar lista a finales de año o principios del que viene. Al frente de la empresa que desarrolla este ensayo está el español Juan Andrés y ha explicado esta mañana la capacidad que tienen en Herrera en COPE: "Creemos que vamos a poder hacer hasta alrededor de mil millones de vacunas al año, entonces pues estamos viendo como vamos a hacer el proceso para llegar a esos niveles" .

Un español, que trabaja en EEUU liderando un proyecto para sacar la vacuna contra el coronavirus mientras aquí los que mandan se dedican a fabricar y manipular encuestas. Es lo que tenemos.