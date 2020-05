Antonio Herraiz: "Entre garantizar la salud y pararlo todo hay un término medio"

Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno a la enmienda que le ha llegado hoy desde Bruselas. La Comisión Europea no se dirige directamente a España. Pero mientras aquí se impone una cuarentena sanitaria a los extranjeros que lleguen a España, en el conjunto de la Unión plantean abrir fronteras para salvar el turismo este verano. Con controles de seguridad, con las medidas que sean necesarias, pero los comisarios que han intervenido esta mañana no plantean en ningún caso un cerrojazo al turismo. En España es un sector esencial y si no lo hacemos bien, podemos perder un tren que es fundamental para nuestra economía. Nadie habla de poner en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Todos somos conscientes de la posibilidad de un rebrote. Pero entre garantizar todo esto, y paralizar todo hay un término medio.

Cierto es que en lo que realmente está ocupado el Gobierno en este momento es otra cosa. Quiere seguir gobernando sin apenas control y eso se lo garantiza el estado de alarma. Apenas tiene que rendir cuentas con nadie y los decretos le permiten la opacidad y el oscurantismo que hemos visto durante todos estos días. El PP ya le ha dicho que no cuente con ellos. Vox ya lo dejó claro hace también semanas. Así que ha comenzado un mercadeo con Ciudadanos y PNV para que le den su apoyo. En este caso, Pedro Sánchez no quiere una prórroga de quince días, como las cuartas anteriores. No. Quiere una prórroga de un mes y así tener las manos libres para legislar en función de sus intereses.

El último desliz del Ejecutivo tiene que ver con las rebajas. Primero dijeron que estaban prohibidas y hoy que están permitidas pero sin aglomeraciones. Esto enfadó a los comerciantes que hoy asumen de buen grado la rectificación. Elena tiene una tienda de ropa en Sevilla. “Que salga esa mercancía que ha estado parada, además en meses de muchas ventas, como son una Semana Santa, unas comuniones... Entonces te haces con un estocaje de mercancías para estas fechas y ves que se te quedan en stock y no salen”, no dice la empresaria.

Por cierto, concluye el plazo para que las zonas que quieren pasar de fase y no lo consiguieron la semana pasada presenten la documentación. Madrid insiste en avanzar, también Málaga y Granada, la comunidad valenciana en su totalidad, mientras Barcelona esperará una semana más.