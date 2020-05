Herraiz:"Los incumplimientos ciudadanos serán el escudo del Gobierno para no asumir su responsabilidad"

Las cifras del coronavirus en España siguen marcando una situación incontrolada. Aunque desde el Gobierno insisten en que la evolución es buena, y en gran parte es así, en las últimas 24 horas han repuntado las muertes. La información oficial habla hoy de 176 muertos, que son 53 más que el día anterior. Ese registro de Sanidad se acerca a los 27.000 muertos, que son muchos más si se hubieran incluido a las personas que han fallecido en las residencias, en sus domicilios y a todos los que han muerto a causa del coronavirus, pero sin realizarles el test.

Es una realidad que no hay que olvidar ni tampoco esconder. Sobre todo porque apenas han pasado unas horas en las que media España disfruta de la Fase 1, apenas unas horas que han sido suficiente para comprobar que a muchos se les ha olvidado todo lo que hemos pasado y estamos pasando. Te estamos contando casos extremos como el de Santander, donde los avisos de los vecinos pusieron en alerta a la policía. Cuando los agentes acudieron al bar frontera se encontraron a más de cien personas. ES evidente que se superaba el aforo permitido y que no mantenían la distancia de seguridad. Pero es que estaban consumiendo dentro del local, un extremo que está prohibido en la fase 1. Ya digo que este es un caso extremo, pero si eres de los que vives en una ciudad o en un pueblo que ha avanzado en el plan de desescalada, habrás comprobado una relajación extrema. De ahí que el mensaje que lanzan es el de prudencia absoluta: Lo que han vivido los profesionales sanitarios pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general no lo podemos olvidar tan rápido, el riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor a la que transmitamos pueda fallecer incluso. Yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano".

Aquí Fernando Simón lleva razón. Sobre todo, porque si no cumplimos, luego no podemos exigir al Gobierno, que acumula demasiados agujeros en su gestión. Y ten claro que todos estos incumplimientos serán el escudo del Gobierno para no asumir su responsabilidad.

La novedad en esta pandemia la encontramos en los viajeros procedentes del extranjero. El Gobierno español les obligará a permanecer dos semanas en cuarentena. La medida entrará en vigor el día 15. Es evidente que de haberlo impuesto antes, incluso a los españoles que volvieron del exterior o viajaron cuando ya en Italia el coronavirus golpeaba sin piedad, aquí nos habríamos evitado muchos problemas. Pero no se hizo y ahora nos lamentamos.