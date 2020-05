Herraiz: "Nos dicen que los científicos que deciden el paso de fase son reputados y nos los tenemos que creer"

Los expertos elegidos por el Ministerio de Sanidad estudian ya las propuestas de las comunidades autónomas para pasar a la fase 1. La decisión no estará hasta mañana, hasta el sábado o hasta el domingo, como nos tiene acostumbrados el Gobierno, y entrará en vigor el lunes. Ya sabes que ese nuevo escenario permite el contacto social en grupos de no más de diez personas, la apertura de las terrazas de los bares al 50%, los velatorios para un número limitado de familiares y la apertura de las iglesias con un límite de un tercio de su aforo. Hay más cuestiones que puedes hacer en esa fase uno y que ahora tienes prohibidas pero lo que te he contado es parte de lo fundamental.

¿Cuál es el trámite entonces una vez que ya tienen las propuestas sobre la mesa? Hay una docena de expertos, que el Gobierno prefiere que no conozcamos su nombre ni su rango. Nos dicen que son científicos muy reputados y nos lo tenemos que creer. Elevarán el correspondiente informe al Ministerio donde tomarán la última decisión.

De todas las propuestas que se han hecho, la más polémica la hemos encontrado en Madrid. La Comunidad es, de lejos, la más golpeada por esta pandemia en España. Los cálculos oficiales del Gobierno registran más de 63.000 contagiados y 8.500 muertos, 38 en el último día. El Gobierno madrileño ya sabes que es compartido, como en la Moncloa, pero aquí de PP y Ciudadanos. Las relaciones entre los dos son ásperas y tirantes casi desde el principio. Y con esto ha aumentado la tensión.

La presidenta Ayuso quería seguir en fase 0 y te lo contamos ayer a esta misma hora. Con criterios de prudencia, porque la situación de las UCIS sigue siendo complicada y porque con la saturación que arrastran los sanitarios, no podrían asumir un rebrote. En cambio, su vicepresidente, de Ciudadanos, se ha impuesto y han pedido pasar a la fase 1. Ahora que los naranjas acaban de apoyar a Sánchez para ampliar el estado de alarma. Ahora que el PSOE dijo que si hay más muertos la culpa sería de los que no apoyaran esa prórroga. Siguiendo ese mismo argumento, ¿será Ciudadanos responsable de lo que pase en Madrid? ¿O cederán después la responsabilidad a la presidenta que ha tenido que ceder a su presión?

Por cierto, puede darse la circunstancia de que en una misma provincia haya zonas en fase 1 y otras que sigan en la fase 0, que es en la que nos encontramos en estos momentos. Entre otras regiones, esa situación se va a dar en Castilla y León. Y en MEDIODÍA COPE hemos estado en dos lugares con esas dos realidades. Fernando Moreno es alcalde de Riaño, en León, que es uno de los únicos tres pueblos de esta provincia que avanzaría de fase. Y Alberto Celemín vive en León capital que se quedaría como está. Cada uno explica su situación: “Somos una zona rural, que eso también ayuda muchísimo a lo que es el distanciamiento social, a mantener las normas de seguridad e higiene, creo que se dan las circunstancias por números de casos que ha habido, y ser una zona más reducida y más concreta. Volvemos a pasar 100 contagios en la Comunidad de Castilla y León y es cierto que Castilla y León ha sido una de las comunidades más perjudicadas de Covid19”.

Por cierto, Sanidad ha anunciado hoy novedades para los niños. Debido a las altas temperaturas de estos días, se plantea ampliar la franja en la que los menores pueden salir.