Antonio Herraiz: "Si los hijos no pertenecen a los padres y sólo pueden ir 15 por clase, ¿se los queda Celáa?

La actualidad viene marcada por los datos del paro, que son malos y suponen un golpe laboral sin precedentes. Además, para que la cifra sea completa tenemos que sumar todos los trabajadores afectados por un ERTE y los autónomos que están cobrando por cese de actividad. Enseguida analizamos la situación del mercado laboral y también la previsión más inmediata, que tampoco es buena.

El debate gira hoy también en torno a la vuelta de los escolares a las aulas. Eso no será hasta septiembre, el Gobierno todavía no ha concretado cómo será el inicio del curso, entonces lo que ha hecho es lanzar un globo sonda para ver cómo respira el personal. Esto es muy habitual en este gobierno. ¿Cuál es el planteamiento que han lanzado?

La ministra de Educación apuesta por abrir las aulas sólo con 15 alumnos a la vez y potenciar la enseñanza on line. Lo que no aclara Celáa es qué hará con el resto alumnos de la clase, si irán por la tarde, si los profesores tendrán que ampliar su horario… tampoco dice nada sobre una situación muy común en familias en las que trabajan tanto el padre como la madre. Aquí igual Celaá, la ministra de Educación nos ayuda. Sobre todo, después de dejar aquella frase lapidaria que seguro recuerdas: “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”.

La realidad es que los padres no ven clara esta propuesta. Hemos hablado en Mediodía Cope con Begoña Ladrón de Guevara, que es madre y también doctora en Educación. Echa en falta seriedad en estos planes:"Viendo también lo que está ocurriendo en otros países, que ya se está volviendo a las escuelas y que ya realmente están pudiendo volver a la vida normal, nos preocupa que aquí no sea así, que no se tengan en cuenta y que no se planteen unos planes viables y reales".

La vuelta a las clases de los estudiantes es una preocupación secundaria. Lo que más preocupa ahora el Gobierno es la prórroga del estado de alarma para seguir ejerciendo un poder absoluto no sólo sobre la sanidad. También sobre la economía y todo lo que pille por delante. Hasta última hora no va a tener garantizados los apoyos, si es que al final los tiene. Y ya sabes cómo es el chantaje: o la prórroga o el caos. Pues no, hay alternativas, y puede que no tengan más remedio que contemplarlas.