Antonio Herraiz: "La mascarilla que no fue ni recomendables en el pico de contagios es ahora obligatoria"

Primer lunes de mayo en el que han entrado en vigor muchas modificaciones aprobadas por el Gobierno. Forman parte de eso que llaman plan de desescalada y que hoy ha permitido que abran peluquerías, comercios de menos de 400 metros cuadrados y también que se hayan retomado reformas en viviendas y locales.

Aperturas que no están siendo fáciles en muchos negocios y que enseguida te contamos en un día en el que también ha entrado en vigor la obligación de llevar mascarillas en el trasporte público. Son las mismas mascarillas que en el momento más duro de la pandemia, en los momentos con más contagios, el Gobierno dijo que no eran recomendables porque ofrecían una sensación de inseguridad. Después apuntó que eran recomendables y desde hoy obligatorias. Cualquier prevención es poca, pero estos vaivenes lo único que hacen es aumentar la desconfianza entre los ciudadanos.

Los ciudadanos van por delante que el Gobierno y aunque no ha sido fácil adquirir mascarilla, cuando hemos acudido al metro o al autobús urbano hemos comprobado que la mayoría de los ciudadanos la llevan. El que espere que se la repartan, como se ha anunciado, pues igual no tiene suerte. Hoy no había en estaciones céntricas por las que pasan hasta cuatro líneas de Metro, como en esta de Cuatro Caminos, en Madrid: "Se suponía que iban a venir hoy a traer aquí mascarillas la policía y no ha venido. Han venido a las 6 la mañana y se han ido para Plaza de Castilla, mañana dicen que van a venir, pero aquí no ha venido".

Esta es la realidad en un lunes en el que el presidente Pedro Sánchez ha llamado al líder de la oposición Pablo Casado, en una ronda contactos con todos los grupos. ¿Qué es lo que quiere? Que el PP apoye una nueva prórroga del estado de alarma. Ya sabes la postura del Gobierno. Siguen sin plantear ningún plan B, que sí lo hay porque el estado de alarma restringe libertades y se puede recurrir a una legislación más ordinaria. Ahí está la ley de medidas especiales en materia de salud pública. La mayoría de expertos constitucionales consultados por COPE coinciden en que ofrece recursos y mecanismos suficientes para que la salida del confinamiento, esas fases planteadas tengan cobertura legal. Pero el Gobierno insiste en el estado de alarma para acumular durante más semanas un poder hasta ahora inédito en democracia. En esas condiciones el PP no apoyaría la prórroga.