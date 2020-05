Antonio Herraiz: "Sánchez no ha tenido tiempo para visitar IFEMA, el gran emblema de la pandemia"

Este primero de mayo es festivo en toda España. Es el día del trabajador en el que se da la circunstancia de que millones de españoles han perdido su trabajo. Hoy la previsión que el Gobierno ha mandado a Bruselas indica que el paro llegará al 19% de la población activa. Eso son más casi 4 millones y medio de parados, un millón 200.000 más de los que tenemos ahora. La previsión del Gobierno prevé también la destrucción de 2 millones de puestos de trabajo.

Esta es la previsión que manejan en Moncloa, que conocen ya en Bruselas y que avanza un horizonte muy negro para nuestra economía. La apertura de comercios, de negocios de hostelería va a ser muy difícil y no es cuestión de decir, como la ministra Ribera, que abra el que quiera y el que no que no lo haga. Es cuestión de aclarar condiciones y de flexibilizar mecanismos económicos.

Al margen de la economía, te venimos contando todas las novedades, las franjas horarias en las que vas a poder salir a partir de mañana, en un día en el que hay que tener muy en cuenta los datos del coronavirus para que a nadie se le olvide la tragedia y no piense que hay barra libre.

Porque el levantamiento de este riguroso confinamiento llega con las cifras del coronavirus en registros todavía trágicos. En las últimas 24 horas han muerto 281 personas, 13 más que el día anterior. Y sólo atendiendo a las pruebas PCR, en un día se han registrado 1.700 nuevos infectados.

Es importante la cifra de curados. Que roza ya los 115.000, más de 2.600 en el último día. Y ese porcentaje es especialmente esperanzador en el hospital de IFEMA, que cierra hoy temporalmente -esperemos que de forma definitiva- en el recinto ferial de Madrid. Por allí han pasado 4.000 pacientes de los que el 98% se han curado. Uno de ellos es Jonan Basterra que ha estado hoy en MEDIODÍA COPE. Esto es lo que nos ha contado este pamplonés afincado en la capital: “Soy otra persona, me noto mucho más conversador mucho más activo con todo el mundo, me siento muy orgulloso de mi país, de la ciudad en la que vivo, de IFEMA, de la gente que ha hecho posible IFEMA, de los sanitarios por supuestísimo, de la gente que se ha quedado en casa”.

Mensaje para la esperanza. IFEMA es el símbolo de esta pandemia en España, lo habríamos destacado mucho más si lo hubieran hecho en otro país del mundo, pero aquí no. Hoy a la clausura temporal no ha acudido ningún ministro y durante todo este tiempo tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno. Sí lo hizo el Rey durante el pasado mes de marzo.