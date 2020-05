Herraiz: "La ministra Ribera dice una cosa, Darias la contraria. ¿Saben lo del ejército de Pancho Villa?"

Hemos estrenado mayo que, a poquito, debería ser mejor que abril. Bienvenido sea porque estamos en un viernes festivo que es la víspera de una apertura progresiva del confinamiento. Las novedades más inmediatas ya sabes que empiezan a partir de mañana sábado.

Es importante tener en cuenta las franjas de horarios porque como te hemos adelantado no podemos coincidir todos a la vez en la calle. Queda claro que de once de la noche a 6 de la mañana tenemos que estar en casa, salvo el que tenga que ir a trabajar. No lo han querido llamar “toque de queda”, por las connotaciones que tiene, pero en la práctica se entiende así.

A partir de ahí, desde las seis de la mañana, ¿en qué horarios podemos salir? El que quiera hacer deporte o a dar un paseo, lo puede hacer de seis a diez de la mañana y de siete de la tarde a once de la noche. Los niños, en las mismas condiciones que ahora, pueden salir, pero ya sólo de 12 del mediodía a siete de la tarde. Y los mayores de 70 años o personas dependientes pueden darse un paseíto de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de siete a ocho de la tarde.

Podemos discutir los horarios, te pueden gustar más o menos, pero son de obligado cumplimiento. Y el que no cumpla, que luego no pida cuentas al Gobierno, como único culpable de cómo se ha gestionado aquí una pandemia mundial.

Está claro que es el mayor responsable, pero lo es también el que durante estos casi 50 días del estado de alarma, se ha pasado las normas por el arco del triunfo.

Es importante mirar la letra pequeña para que después no te lleves sustos. Y hay muchos supuestos que te vamos a ir explicando. Te indico uno. Vivo en el centro de la ciudad pero quiero empezar a hacer deporte en un sitio que está a más de un kilómetro de mi casa, que es la distancia máxima permitida. ¿Cojo el coche y me pongo a correr? Pues, no, no puedes.

El levantamiento de este riguroso confinamiento llega con las cifras del coronavirus en registros todavía trágicos. En las últimas 24 horas han muerto 281 personas, 13 más que el día anterior. Y sólo atendiendo a las pruebas PCR, en un día se han registrado 1.700 nuevos infectados.

El panorama sanitario se va suavizando, todavía en una situación muy complicada, mientras el plano económico confirma un panorama de desastre total. Las cifras que el Gobierno envía a Bruselas son históricas. Históricas por malas. Una caída de la economía española del 9,2% este año y un paro que rozará el 20%. Y te puedes preguntar, vale, pero igual que ha caído subirá. No, no es la previsión y la recuperación no será tendrá forma de V. Todo ha caído en picado y la salida será mucho más lenta que la caída.

El lunes abren ciertos comercios, aunque todavía con muchas dudas. Estamos acostumbrados a que el gobierno espere hasta el final, manteniendo la incertidumbre. La improvisación al poder. Ante las dudas de muchos comercios sobre la rentabilidad de los negocios con las condiciones de aforo, la ministra Teresa Ribera dijo ayer que el que no quisiera que no abra. Con este simplismo lo soluciona. Esta mañana, en Herrera en COPE, ha cambiado de argumento,otra ministra, la de política territorial, Carolina Darias. Dice que hay que ir abriendo: "Entenderán que necesitamos ir abriendo y viendo con cautela, pero también que la actividad económica empiece a generar recursos para poder atenderlos a todos".

Sabes lo del ejército de Pancho Villa, que cada uno iba por su lado, pues aquí tienes una pequeña muestra.