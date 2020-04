Antonio Herraiz: "No es la primera vez que anuncian una cosa y vemos otra muy diferente en el BOE"

Hoy es el día en el que muchos han tirado de esquemas, de croquis como si de un menú mensual se tratara, para hacer una aproximación al plan de desescalada planteado por el gobierno. Para que no pierdas mucho tiempo, como todavía hay demasiadas lagunas y las fechas van a depender de cada provincia en concreto, es recomendable esperar para saber con exactitud lo que nos están preparando. No es la primera vez que anuncian una cosa y vemos otra muy diferente en el BOE.

Sobre todo porque, a esta hora, ningún miembro del Gobierno ni tampoco sus portavoces han concretado mucho más de ese boceto que planteó ayer el presidente Sánchez.

Lo inmediato es saber si los adultos que no tengan niños ya van a poder salir este fin de semana. El portavoz Fernando Simón ha dicho que la propuesta es que salgan con la protección adecuada pero sin concretar más condiciones. “En breve sabremos en detalle lo que se propone para las salidas de las personas mayores este fin de semana”, ha dicho.

¿Y qué pasa con los mayores de 65 años? ¿Cuándo podrán salir a la calle? En principio a partir de este lunes. Será en paseos de duración limitada y con distancias adecuadas, pero tampoco se sabe mucho más.

A partir de ahí, ¿puedo o no puedo ir a ver a mi familia que vive a 10 minutos andando de mi casa? A día de hoy, en principio no. Ese escenario estaría en la fase 1 y la primera, para terminarlo de enredar es la 0, no la 1, que es la segunda de cuatro.

Entre una fase y otra, el tiempo es de dos semanas mínimo. Esto es orientativo, y nos insisten que el plan de desescalada no tiene fechas porque depende de la evolución de la pandemia en los distintos territorios.

Más cuestiones inmediatas. Las peluquerías. Las pelambreras que nos dejan 45 días confinados tienen remedio a partir del lunes aunque con cita previa.

Otra de las preguntas. ¿Cuándo podré ir a tomar a una cerveza a un bar? Esto no será hasta la penúltima fase del plan, no antes del 25 de mayo. Lo inmediato, desde el lunes podrás ir a recoger comida a los restaurantes que sirvan. Y las terrazas abrirán desde el 11 de mayo, esto siempre orientativo, y sólo con un tercio de su capacidad habitual. Esto genera una gran incertidumbre en los hosteleros. Marco tiene dos restaurantes en Valladolid y nos lo ha contado a COPE: “Nos parece de sinvergüenzas, se ve que no han hablado con la hostelería. ¿Cómo, en mi caso que tengo veinte mesas, voy a poner geles, poner guantes y abrir un bar, que tiene unos gastos fijos grandísimos, para ocho mesas? Es que es inasumible lo que están permitiendo”.

Esto para los que tienen terraza. Para los que no disponen de ella porque es inviable, es todavía más preocupante.