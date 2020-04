Antonio Herraiz: "Los padres infractores no son mayoría pero sí demasiados"

Hoy es el segundo día que pueden salir los niños a la calle después de más de 40 jornadas dentro de un confinamiento total. La situación que nos hemos ido encontrado esta mañana es diferente a la de ayer, donde se repitieron las aglomeraciones en las grandes ciudades. ¿Fue la tónica general? No pero encontramos a demasiados padres infractores, sobre todo porque hay vidas en juego y cualquier paso en falso puede ser fatal para muchos de los que se siguen jugando el pellejo en los hospitales.

Judith, una enfermera de Canarias, refleja bien el malestar de muchos sanitarios ante el comportamiento irresponsable de demasiados padres. Este es su mensaje: “Tanta solidaridad y tanta historia para qué, de verdad, se me quitan las ganas de ir a trabajar y jugarme el pellejo por ustedes”.

De cómo salga el levantamiento parcial, durante una hora diaria de los niños, será fundamental para aplicar el resto de medidas dentro de ese plan de desescalada. Al portavoz del Gobierno, a Fernando Simón, se le puede criticar por muchas cosas, pero aquí es coherente lo que dice.

Simón asegura: “Yo creo que podemos entender que el impacto que esto pueda tener en la epidemia, en la mortalidad de nuestros conciudadanos, sobre todo de las personas mayores, puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora”.

El director del centro de coordinación de emergencias ha seguido haciéndose trampas al solitario con las cifras del coronavirus. No sabíamos con certeza el número de fallecidos, y, ahora tras el cambio de los cálculos, también en el de contagiados.

Por cierto. La cadena COPE te está contando que las dudas que tu tienes sobre cómo será la desescalada, también las tiene el Gobierno. No hay más que escuchar a la ministra Teresa Ribera:“Estas preguntas que hacéis de broma, que mis hijas de vez en cuando también me hacen, ¿no podemos ir a la playa?, ¿cómo podrá ser? Pues a lo mejor no somos capaces de contestar esa pregunta hoy, pero según pase el tiempo tenemos que ser capaces de contestar esa pregunta, por tanto hay que ir pensando cuáles son esas preguntas”.

El gobierno que se coloca al mismo nivel que el resto de ciudadanos, en una situación en la que debería estar muy por encima.