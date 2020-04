Antonio Herraiz: "Los policías no tienen órdenes de actuación ante la salida de los niños con sus padres"

Estamos a muy pocas horas para que los niños puedan salir de casa. Algunas de las condiciones te las venimos contando en las últimas horas, pero todavía sigue habiendo muchas dudas. Hasta tal punto, que la policía no ha recibido todavía una orden clara de cómo actuar. No hay guía oficial del Ministerio de Sanidad, no se precisan las condiciones y, por tanto, Interior no se lo traslada a los policías. Está claro que aunque se levante la mano con los niños, esto no es una barra libre y va a haber dispositivos especiales en las zonas o barrios con más niños. ¿Qué es lo que van a controlar? Cuestiones básicas. Que no hay grupos de padres con niños, que no hay más de un adulto con los menores y que se cumple la distancia máxima del domicilio que ya sabes que es de un kilómetro. A partir de ahí, es bueno que todos llevemos la documentación porque en cualquier momento nos la pueden pedir.

Hay un asunto en el que el Gobierno ha dado muchos bandazos desde el inicio de esta crisis. Es el de las mascarillas. Primero no eran necesarias, sólo para pacientes con síntomas. De hecho hubo voces que destacaban que generaban alarma. Luego Sanidad nos contó que eran recomendables y en algunos casos obligatorias. Ante la salida de los niños, en espacios abiertos los expertos nos dicen que nos son necesarias si no hay aglomeración, que es precisamente lo que hay que evitar. Es la opinión de Guillermo Martínez de Tejada Microbiólogo de la Universidad de Navarra que ha resuelto más dudas en MEDIODÍA COPE: "Si han sacado bicicletas o los chavales han sacado un patinete o lo que sea o el balón de fútbol, lo ideal sería, si podemos, dejarlo en un pequeño espacio fuera de la casa, en el descansillo".

Te estamos contando las novedades, la salida escalonada al confinamiento en comunidades autónomas como Canarias o El País Vasco. En el conjunto de España, la cadena COPE ha confirmado en fuentes policiales que los mandas trabajan con un escenario cercano. El poder hacer deporte durante un tiempo tasado, nada de grupos y en espacios abiertos.