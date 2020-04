Antonio Herraiz: "El Gobierno no incluye los datos reales para no difundir la imagen real de la tragedia"

Te estamos contando las novedades sobre cómo será la salida de los niños a partir del domingo. Nada de ir al súper, a la farmacia o al banco con los padres, como nos contaron en un principio. Los niños de menos de 14 años podrán salir de nueve de la mañana a nueve de la noche, una vez al día y acompañados por un adulto. Podrán estar en la calle una hora y podrán distanciarse de su casa un máximo de un kilómetro.

Enseguida te detallamos las lagunas que el Gobierno tiene que concretar todavía en una guía que publicará a lo largo del fin de semana. Para los que aún tenían dudas del poder del vicepresidente Iglesias, esta mañana han quedado resueltas. No ha dejado que fuera ningún otro miembro del Ejecutivo el encargado de anunciar tan esperada noticia por millones de padres y niños. Pablo Iglesias erigido en interlocutor directo de los más pequeños: "Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo y lo primero es que quería es pediros disculpas porque es verdad que los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias".

Resuelto este asunto en el que se agradece el cambio inicial, seguimos sumidos en una trágica estabilidad. Porque es trágico que en las últimas horas hayan muerto 440 personas y es trágico que el cálculo oficial que hace el Gobierno indique un total 22157 fallecidos, que son muchos más porque sigue sin registrar los muertos en su casa o en las residencias.

Sólo en Madrid, podrían ser más de 4.000 fallecidos más, según ha apuntado la propia Comunidad. ¿Por qué no incorporan estos datos en los cálculos oficiales del Gobierno? Le han preguntado al portavoz Fernando Simón: "No me parece mal que la Comunidad de Madrid de esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los que están confirmados y sabemos que realmente han fallecido por la enfermedad y los que estamos dando como posibles sospechosos o hipotéticamente infectados con el coronavirus".

De sobra sabe Simón, que jamás se podrá saber la dimensión real de la tragedia porque no se han hecho los test necesarios de forma masiva, a pesar de que lo han venido anunciando casi en cada comparecencia.