Antonio Herraiz: "Iglesias se atribuye la salida de los niños y ya no le caben medallas en su holgada ch

Los padres conocemos ya un poco más sobre cómo será la salida puntual de los niños a partir del domingo. No es una simple rectificación sobre lo que dijo en un primer lugar la ministra portavoz María Jesús Montero. No lo es, porque no tiene nada que ver.

Los menores de 14 años podrán salir acompañados de un adulto. Lógicamente hay condiciones. Sólo lo podrán hacer una vez al día en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, a una distancia máxima de un kilómetro del domicilio y sólo podrán salir tres niños juntos. ¿Qué pasa con las familias con más de tres hijos? Que se tendrán que repartir. Están permitidos los juguetes o los patinetes pero está prohibido acudir a parques y juntarse con los otros niños. Esto, sin duda, es mucho más coherente que la propuesta inicial de permitir a los niños salir con sus padres al súper, a la farmacia o al banco.

Hay todavía alguna laguna que, se supone, quedará definida en la guía que va a publicar el Gobierno a lo largo del fin de semana. Si tienes adolescentes en casa, a partir de los 14 años, aquí no queda demasiado claro. En principio, podrán salir a realizar las mismas actividades que tienen permitidas los adultos, siempre que cuenten con el consentimiento de sus padres.

Es una noticia esperada por millones de padres, por millones de niños, y no era cuestión menor quién era el encargado de darla. Sobre todo, después del desaguisado organizado por la portavoz Montero. Y el encargado de detallar esta noticia ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias, en una prueba más que evidencia el poder que tiene dentro del Gobierno. Hoy se ha presentado como el encargado de solucionar el entuerto. NO le queda hueco en la pechera de su holgada chaqueta para tanta medalla: "Y esa misma tarde nos pusimos a trabajar, yo pude hablar con Salvador, pude hablar con el Presidente del Gobierno, los equipos empezaron a reunirse y esa misma tarde el Ministro de Sanidad aclaró como se iban a hacer las cosas".

Dice Iglesias que este Gobierno es un dechado de transparencia y de información permanente. Si fuera así, conoceríamos la dimensión real de esta tragedia, en el número de muertos y también en el de contagiados. Pero todos sabemos que no es así. ¿Qué datos nos deja el jueves? Siguen estables, pero en una estabilidad muy trágica marcada por los 440 fallecidos en las últimas 24 horas.