Antonio Herraiz: "Sin test masivos no habrá una salida segura a esta situación de confinamiento"

El Gobierno comienza a perfilar el horizonte de salida a un confinamiento que cumple hoy 39 días. A diferencia de otros países cercanos, aquí seguimos sin un plan ni siquiera aproximado de cómo va a ser. Lo único seguro es que el Estado de alarma se mantiene hasta el 9 de mayo. Es la tercera prórroga, era lo previsto y hoy lo ha aprobado el Congreso sin el apoyo de Vox y los separatistas catalanes. A partir de ahí comenzarán a levantarse las restricciones de forma lenta, progresiva y atendiendo a la particularidad de cada comunidad autónoma. ¿Ha precisado algo más esta mañana Pedro Sánchez en el Congreso? No. Se ha limitado a decir que la desescalada será lenta y gradual y nadie asegura que no habrá una cuarta prórroga.

El escenario ideal sería no dar ningún paso en falso. Pero esto será muy complicado mientras no se hagan los test suficientes para conocer la incidencia real que ha tenido la pandemia en España. Te cuenten lo que te cuenten, no se están haciendo. Y mientras no hay pruebas PCR masivas no estaremos preparados.

¿Qué más certezas tenemos en este MIÉRCOLES? Es seguro que el lunes podrán salir a la calle los niños de menos de 14 años. Aquí el Gobierno sí que ha dado un evidente traspiés que tuvo que rectificar ante el disparate y la presión social. Ahora sabemos que los niños podrán salir a la calle a dar paseos y no a acompañar a sus padres al súper, al banco o la farmacia como anunció la portavoz del Ejecutivo.

La letra pequeña no la conocemos todavía y el desconcierto inicial se traduce en muchas dudas entre los padres. Si soy padre o madre de una familia numerosa y estoy solo en casa porque la pareja trabaja, ¿cómo me organizo? ¿Quién va a controlar la duración del paseo, si es que se define? ¿Qué hago con los adolescentes de 15, 16 o 17 años? ¿Pueden acompañar a sus hermanos pequeños? Muchas dudas que se ha hecho hoy también en alto en MEDIODÍA COPE Lorena Denis. Lorena es de Valencia, madre de 7 hijos y como en tantas otras casas ayer se vivió una auténtica ciclogénesis emocional: "Y a mis 7 hijos, sacarlos, pues es lo normal que yo suelo hacer. Cuando mi marido y yo salimos salimos con los 7, no decimos a ver quién come hoy, comen los pares y los impares mañana, pues no, salimos todos, entonces tampoco entiendo muy bien esto como lo voy a tener que racionalizar, no lo sé".

Todas estas dudas, que tienen los padres, que tenemos los padres, se las hemos preguntado esta mañana al portavoz Fernando Simón. Y nos ha remitido a la guía que está elaborando el Gobierno y que a esta hora es una incógnita.