Antonio Herraiz:"Como la sanidad va sobrada de profesionales ahora hay que aislarles por las mascarillas fake"

La distribución de mascarillas defectuosas por parte del Ministerio de Sanidad va a llegara los tribunales. Hay decenas de sanitarios infectados después de utilizar durante diez días mascarillas que no servían para protegerse del coronavirus. Se está promoviendo una denuncia conjunta contra el Gobierno de Sánchez impulsada por el consejo de enfermería de la comunidad valenciana y que definen también en otros puntos sindicatos de médicos y enfermeros.

Desde que el viernes se confirmara la chapuza, se han ido retirando progresivamente. En algunas comunidades de forma inmediata en otras no tanto. Es un lote de la firma china Garry Galaxi y aunque el Gobierno sigue sin concretar la cantidad exacta de mascarillas inservibles que distribuyó, pueden llegar a 400.000 en toda España.

En las últimas horas hemos escuchado el testimonio de enfermeros que han llevado estas mascarillas fake y se han contagiado. En algunas comunidades se han visto obligadas a tomar medidas drásticas. Es el caso de Murcia donde han decidido aislar a 1.100 sanitarios. Uno de ellos es Juan Blanco, enfermero del Hospital Virgen de la Arrixaca de la capital murciana. Durante diez días, él y sus compañeros trataron a enfermos de coronavirus sin la protección adecuada. Ahora él está aislado, sin poder trabajar, dejando huecos en una Sanidad que no va sobrada precisamente de profesionales. No tiene síntomas y está a la espera de que le hagan el test. En MEDIODÍA COPE ha puesto voz al enfado general de los profesionales sanitarios: "Yo ahora mismo estoy en mi casa, estoy aislado afortunadamente, tengo una sintomatología inespecífica que lo más probable es que no suponga gravedad. La realidad es que al final pues esto ha supuesto una exposición a un riesgo a mi familia y a mí mismo, teniendo que tomar una serie de medida de aislamiento respecto a ellos".

Y el caso de este enfermero murciano es el de miles de sanitarios en toda España. Ya decimos, todo apunta a que esta chapuza va a acabar en los tribunales porque se ha puesto en riesgo a los que están salvando muchas vidas.

(Lo de los test merece un capítulo a parte porque aquella partida defectuosa que se devolvió, ha vuelto a venir pero tampoco sirve. Es de una empresa china. Pero una pregunta. ¿Por qué el Gobierno no hace público el intermediario español en esa operación? ¿Qué es lo que hay que ocultar?)

Y en cuanto a los datos, los portavoces oficiales siguen vendiendo que la pandemia sigue desacelerándose, que 14 de las 17 comunidades autónomas registran contagios inferiores al 2%, que 2.000 personas más se han curado y ya son 82.514. Esto es verdad, pero han repuntado las muertes y hemos despedido a otras 430 personas en las últimas horas, 31 más que el día anterior. Y en medio de tanto mensaje optimista, jamás vamos olvidar a los que se han ido porque los 21.282 muertos oficiales, que son muchos más, es una cifra inasumible. Detrás de ellas hay historias de mucho dolor.