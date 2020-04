Antonio Herraiz: "399 muertos en un sólo día no es para estar ni felices ni contentos"

Enseguida te amplio como esta mañana se ha intensificado la censura gubernamental. En Moncloa han vetado todas las preguntas al general de la Guardia Civil que ayer sugirió que trabajan para blanquear la gestión del Gobierno. Directamente, han eliminado las preguntas al general.

Hemos entrado en la sexta semana dentro del estado de alarma. 37 días confinados y con todas las cautelas que siempre nos ofrecen los lunes la cifra de muertos ha caído por debajo de los 400. Para encontrar un dato así nos tenemos que ir justo un mes atrás. Sigue siendo terrible que en España pierdan la vida 399 personas en un solo día por coronavirus. No estar ni felices ni contentos como esta mañana ha dicho Fernando Simón. Son personas que están muy por encima de una estadística. Y eso lo sabes tú que seguro que has perdido a un familiar, a un amigo o a un conocido sin tener la oportunidad de despedirle. Porque aunque los datos oficiales registren 20.852 fallecidos, el propio Gobierno ha reconocido que es una cifra para no fiarse mucho. De sobra saben que son muchos más.

La cifra de contagiados sigue en una especie de contención disparada. Hoy se ha superado los 200.000 infectados.

Hay que tener cautela porque todos los lunes se ha seguido el mismo efecto. Durante el fin de semana no se notifica con la misma precisión en todas las comunidades autónomas.

Aunque traten de despistarnos, los datos oficiales son ya de por sí terribles. Esto es lo que más nos preocupa mientras siguen sin concretar cómo vamos a salir de esta. Si tienes niños en casa te interesará saber en qué condiciones saldrán la semana. ¿Recuerdas cómo fue la vuelta de esas actividades no esenciales? Improvisación y más improvisación. A ver si aquí es diferentes. ¿Y en el resto de actividades? Uno de los sectores que más preocupados está es el de la hostelería. Sobre todo después de que la ministra de Trabajo apuntara que la actividad en bares y restaurantes no se recuperaría hasta Navidad. La voz a esta indignación la ha puesto esta mañana en Herrera en COPE José Luis Yzul que es el presidente de la Confederación empresarial de hosteleros de España: "No tenemos absolutamente ningún dato, ninguna certidumbre, la gente necesita saber más o menos cuándo se va a poder abrir y sobre todo hay una reclamación que es trabajar con ustedes, déjenos ayudarles, déjenos ayudarnos, que esto es una crisis sanitaria somos absolutamente conscientes de la responsabilidad, pero estos señores no están ungidos de la verdad absoluta".

El panorama económico que nos viene encima es un escenario desconocido en muchos años. Según la previsión que hoy ha hecho pública el Banco de España, nuestra economía caerá hasta un 13%. Esto se va a traducir en un paro desbocado. Y lo peor es que el Banco de España anticipa que la recuperación durante 2021 no compensará en ningún caso la caída que vamos a sufrir.