Antonio Herraiz: "Vetar todas las preguntas al general de la Guardia Civil es un ejercicio de burda censura"

La Cadena COPE ha comprobado en primera persona las consecuencias que ya han provocado las mascarillas defectuosas repartidas por el ministerio de Sanidad. Es una de las grandes chapuzas de esta crisis después de los test inservibles que hubo que devolver a China.

En algunos casos, médicos y enfermeros han estado llevando más de diez días esas mascarillas por las que se filtraban todo tipo de partículas. También las del COVID 19. Creían que estaban protegidos y en realidad ha resultado todo lo contrario. Lo ha confirmado ahora la prueba del coronavirus. En Orense, al menos 23 sanitarios que utilizaron esas mascarillas Fake se han contagiado. Y la cadena COPE ha podido acceder a varios de estos testimonios. Hugo Babarro es enfermero y ha dado positivo: "Cuando yo la tenía puesta y me estaba sacando el EPI, me dijeron "esa mascarilla que llevas al parecer son defectuosas y no protegen" y bueno la verdad es que estamos bastante enfadados porque entendemos que no es de recibo".

El viernes ordenaron retirar las mascarillas defectuosas pero ya era tarde. Son miles pero nunca sabremos la cantidad exacta. Lo que sí conocemos es que se ha puesto en peligro a nuestros sanitarios que se están dejando la vida literalmente sin los medios necesarios. Y ahí han escuchado la prueba.

En cuanto a la evolución de la enfermedad. Seguimos dentro del enredo que supone las cifras oficiales que ofrece el Gobierno porque son cálculos plagados de imprecisiones. Aún así, hoy hemos superado los 200.000 contagios en España y la cifra de muertos ha disminuido. 399 en las últimas 24 horas. En el Gobierno siguen celebrando la evolución de la enfermedad. Esta mañana, Fernando Simón estaba especialmente efusivo: "Con todo lo que estamos pasando con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes, por lo que hemos pasado en el pasado, creo que estás cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy lo que hace es ponernos felices y contentos, lo estamos consiguiendo, no lo tiremos ahora por tierra".

Con 399 muertos en las últimas 24 horas no es para estar muy contentos. Pero allá cada cual.

En esa comparecencia diaria, hoy todas las miradas se han dirigido al general José Santiago. A cuenta de los bulos, dijo que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Esta mañana había muchas preguntas para él. Te puedes imaginar. Incluso el propio jefe de estado mayor de la Guardia Civil quería matizar o explicarse de alguna manera. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Directamente vetar todas esas preguntas. Para que no se hable más del asunto. Esta es la calidad democrática que hay ahora mismo en nuestro país. Eso sí, esta mañana no ha faltado el aplauso al general. Todo está guionizado desde Moncloa así que todos podemos estar tranquilos.