Antonio Herraiz:"Primero los test defectuosos y ahora mascarillas que no sirven. ¿Se puede ser más chapuza?

Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana confinados y este viernes nos deja el enésimo disparate de la gestión de esta crisis. ¿Recuerdan lo de los test defectuosos que hubo que devolver a China? Pues lo de hoy va en esa línea e incluso la supera, porque se ha puesto en peligro a nuestros sanitarios.

El ministerio de Sanidad repartió un lote de mascarillas a las comunidades autónomas. De momento no han especificado la cantidad. En concreto son las mascarillas FPP2 que van dentro de unos envases verdes. Vienen de China y en principio, según aseguran desde el ministerio, son de un proveedor autorizado. Los sanitarios llevan utilizándolas más de diez días. Pero esta semana, el hospital Parc Taulí de Barcelona planteó serias dudas sobre su fiabilidad. Pidió un análisis y el instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que depende del ministerio de Trabajo, ha determinado que no son aptas para su uso entre el personal sanitario. Es decir, no cumplen con los criterios para proteger bien a los que se están jugando la vida para salvar vida. Si este tipo de mascarillas exigen que no se filtre más de un 6% de partículas, en este caso lo hace hasta un 30%.

Las comunidades autónomas han ordenado su retirada, ya digo después de al menos diez días desde su reparto. Primero los test y ahora esto. ¿Se puede ser más chapuza? Tras el enésimo disparate, vuelve el debate sobre si fue buena idea centralizar las compras en un ministerio con las competencias trasferidas y en el que no compran en estos volúmenes desde hace muchos años.

Primero fueron los test defectuosos y ahora las mascarillas inservibles y todo ello en un día en el que el ministerio sigue enredado con las cifras. Hoy los cálculos oficiales que hace el ministerio de Sanidad son un auténtico desbarajuste en el que no cuadran ni las sumas. Además los argumentos se les agotan porque los indicadores que menos nos gustan, el de contagiados y muertos siguen creciendo. 5.200 nuevos infectados en las últimas 24 horas y 585 muertos. Lo de dar una explicación cada día tiene su mérito. Lo de apenas acertar en los pronósticos también. Y ahí sigue Fernando Simón, director de alertas sanitarias: "Están un poco distorsionadas por la introducción de los serológicos, que están haciéndose muchas más pruebas y algunos de ellos en persona asintomáticas, lo cual nos va a implicar que durante unos poquitos días, dos,tres, cuatro, vamos a tener que ir corrigiendo progresivamente las series para hacerlas lo más homogénea posible".

Tenemos la cifra de muertos más alta de todo el mundo por cada millón de habitantes, somo el país con más contagiados de toda Europa, las chapuzas en el ministerio de Sanidad se acumulan, primero con los test y ahora con las mascarillas, pero aquí no se mueve nadie.