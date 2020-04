Antonio Herraiz: "En ausencia de test, los sanitarios han contagiados a sus familias"

Quiero que escuches en primer lugar un sonido que te va a servir para interpretar mejor los datos que ofrecemos cada día. No es de ningún portavoz oficial, que como seguimos viendo cada jornada hacen interpretaciones demasiado interesadas. Fernando Simón y compañía continúan haciéndose trampas al solitario, sobre todo con las cifras de muertos. Por eso quiero que escuches a esta enfermera. Es canaria y nos ha pedido que no demos su nombre. Su voz está distorsionada pero se la entiende perfectamente: “Es necesario que nos hagan a todos los sanitarios la prueba, por favor, porque estamos contagiando a nuestras familias. Nosotros lo hemos pasado muy mal, gracias a Dios lo he podido superar en casa pero ha habido momentos que hemos pasado mucho miedo”.

De los 177.000 contagiados que hay en España, el 15% son sanitarios. Y como esta enfermera, que cada día volvía a casa sin que le hicieron el test, han terminado contagiando a sus familiares. Esta es la realidad, trufada de anuncios y más anuncios en los que nos siguen vendiendo pruebas masivas. Con un matiz importante. A esta sanitaria le obligaron a volver a su puesto de trabajo cuando los síntomas ya eran leves, aunque no había pasado la cuarentena pertinente.

Los datos oficiales que hemos conocido hoy nos siguen estremeciendo. Repuntan los contagios con más de 5.000 nuevos infectados y la cifra oficial de muertos suma otras 523 personas, cuyos familiares no han podido despedir. (Los 18.579 muertos confirman que la situación sigue descontrolada en España a pesar de que el dato de recuperados, de los que consiguen superar la enfermedad es el que más crece. En torno al 5% y son ya 70.853 desde que comenzó esta crisis).

Una cuestión importante, que seguro que si tienes hijos en edad escolar te interesa. ¿Qué va a pasar con lo que queda de curso? ¿Van a volver los estudiantes a las aulas? Hoy se reúne el ministerio de Educación con las comunidades autónomas pero nadie se atreve a responder a esta pregunta. La ministra Celaa pasa la pelota a su compañero de Sanidad. De momento no avanzan ningún plan. Ya sabes que en Italia se han decantado por el aprobado general. Aquí de momento no van en esa línea aunque la Isabel Celáa puntualiza: “Siendo la promoción la regla general y la repetición la excepción, que nada tendrá que ver con las causas del coronavirus”.

La repetición de curso será la excepción. Hubo improvisación para decretar el cierre de las aulas, algunas comunidades se vieron obligadas a anticiparse ante la ausencia de una norma general para todas y el final del curso va a estar marcado también por esa misma tónica. Al tiempo.