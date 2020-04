Antonio Herraiz: "El Gobierno sigue sin aclarar los detalles de cómo será el lunes para muchos trabajos"

Te seguimos acompañando en este Viernes Santo inusual en lo exterior pero que mantiene la esencia de uno de los días más importantes del calendario para los cerca de 2.500 millones de cristianos que hay en todo el mundo.

Hoy tampoco habrá cofrades por las calles, hoy pasos y tronos no nos van a recordarán la pasión y muerte de Jesús en las procesiones, pero el Viernes Santo se sigue celebrando en todo el mundo aunque sea de forma diferente. Aquí en COPE hemos escuchado esta mañana el Vía Crucis desde Ávila, también el Sermón de las Siete Palabras, y esta tarde podrás seguir la celebración de la Pasión desde la catedral de Toledo y, a las nueve, el Vía Crucis desde Roma presidido por el Papa Francisco.

Esto no se altera, porque bien sabes tú que la esencia de la vida no se modifica aunque en este Viernes Santo estemos ocupados y preocupados por la actualidad del día. ¿Qué datos nos deja este día? Con 605 muertos en las últimas horas, no podemos decir que son buenos. Los 15.483 fallecidos desde que empezó la pandemia son para seguir estremecidos. Y estos son los muertos registrados, son muchos más a los que jamás podremos ya acompañar debido a este COVID 19.

Sin olvidar jamás a los que nos han dejado, está claro que de lo que se trata es de salir de esta oscura primavera y de mirar al futuro. Y hay razones para la esperanza. Hoy encontramos varias. Han muerto 80 personas menos que el día anterior y esos 605 fallecidos en un solo día es la cifra más baja desde el 24 de marzo. Es todavía muy elevada, pero sabemos que no va a bajar de golpe. Es más, los expertos no descartan repuntes.

Por cierto, este lunes se levanta, en parte, el cerrojazo total que lleva vigente durante los últimos 15 días. Se vuelve a la situación anterior, se amplían la actividad no sólo a esos trabajos denominados esenciales. Esto lo tienen que explicar bien. Sobre todo para que no se vuelvan a ver los andenes de Cercanías o el metro lleno en hora punta. Y por esto le han preguntado esta mañana a María José Sierra, una de las portavoces del Gobierno: “Volvemos a la situación de antes, eso es lo que va a hacer de verdad cortar la transmisión, que es que ante el menor síntomas las personas se queden en casa, llamen a un servicio sanitario y no salgan ni contacten con nadie”.

A esta hora, todavía hay muchas dudas. El lunes es festivo en muchas comunidades, pero es laborable en otras. Así el Gobierno tienen que explicar todas esas lagunas que quedan pendientes.