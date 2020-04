Antonio Herraiz: "Alberto y Joaquín llevan dos meses en el vertedero de Zaldívar enterrados por la desidia"

En este LUNES SANTO atípico quiero que te quedes con un dato esperanzador. La cifra de muertos por el coronavirus en España es la más baja de las últimas dos semanas. El jueves pasado fueron 950 muertos, el viernes 932, y hoy 637 fallecidos. Cierto es que es un 30% menos, pero siguen siendo cifras insostenibles y que son mucho más que una simple estadística. Hay familias detrás, hay amigos y hay una situación excepcional en la que se nos está marchando parte de una generación sin poder despedirla.

Mejoran los datos, sí, y hay que ser prudentes, porque durante las semanas anteriores hemos comprobado cómo el fin de semana bajaban las notificaciones y eso se notaba los lunes. Si mañana, el miércoles, durante el resto de la semana se confirma la tendencia, estaremos viendo la luz después de un largo túnel que ha dejado ya más de 13.000 muertos en España. Estamos hablando siempre de cifras oficiales, conscientes de que está muy por encima. Sobre todo porque no se han hecho las pruebas necesarias para determinar el dato exacto de contagios. Hoy esos test rápidos han comenzado a llegar a las comunidades autónomas. El gobierno anuncia un millón de test para localizar a aquellas personas que tienen el virus y son asintomáticos, sin síntomas. ¿Para qué? Para aislarlos y evitar que se siga propagando la pandemia.

Esto es clave y llega demasiado tarde. No hay más que preguntar a los sanitarios, un colectivo en el que hay casi 20.000 profesionales contagiados. Son el 14% de los notificados, de los 135.000 infectados oficiales.

Al margen de la crisis del coronavirus, en un día como el de hoy, Lunes Santo, 6 de abril, no nos queremos olvidar de Alberto y de Joaquín. Son los dos trabajadores, los dos operarios que llevan dos meses enterrados en el vertedero de Zaldívar, en el límite entre Vizcaya y Guipuzcoa. Aquí hay un cúmulo de circunstancias. Las dificultades del terreno, con miles de toneladas de residuos que ponen en peligro a los trabajadores que les están buscando los cuerpos, y también la actuación del Gobierno vasco, muy cuestionada por los familiares de Alberto y de Joaquín. En la comarca no les olvidan, nosotros tampoco y hoy hemos hablado con Vanesa Torre que es vecina de Eíbar y presidenta de los comerciantes: “No se puede uno poner en el lugar de esas familias, saber que están ahí y que no se puede hacer nada. Es una impotencia...no sé ni cómo explicarlo porque la situación encima se ha puesto todavía más complicada de lo que era. Impotencia es lo que sentimos”.

En momentos duros para toda España, hay dos personas, Joaquín y Alberto, que llevan dos meses sepultados entre toneladas de escombro. Desde aquí nuestro abrazo para sus familias.