Antonio Herraiz: "Aunque no haya procesiones, la Semana Santa se va a seguir celebrando desde el interior"

Estamos a punto de cumplir la tercera semana de estado de alarma, confinados, y todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Nadie tiene respuesta y lo que te estamos contando es una decisión que puede tomar el gobierno en las próximas horas. Esa decisión no es otra que la de ampliar el estado de alarma hasta el 26 de abril. A los criterios sanitarios de salud se enfrentan las consecuencias económicas que conlleva prorrogar la situación. De momento, no es definitivo aunque sí más que probable y por ello le han preguntado al director de alertas sanitarias Fernando Simón: “Estamos viendo un descenso en el número de casos diarios pero existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás”.



Al margen de que esa prórroga se amplíe hasta el 26 de abril, que nadie piense que el estado de alarma, las condiciones de esta situación extraordinaria se van a levantar de golpe. Nada de eso. Será progresivo. Si nos fijamos en Italia, donde nos llevan una semana por delante, las autoridades italianas están planteándose ampliar el cierre total del país hasta mediados de mayo.



Hablando de Italia, hoy les hemos superado en una estadística donde nunca querríamos estar por encima. En la de contagiados. En España, hay 117.000 infectados por coronavirus. La cifra de muertos sigue desbocada sumando otros 932 fallecidos más y rozando las 11.000 personas que han perdido la vida desde que empezó esta pandemia.



Los que se curan un día más son nuestra esperanza y te hablamos ya de 30.500 personas que están sanas.



Viernes de dolores atípico. Sin operación salida en las carreteras y solo con más controles para los que traten de saltarse el estado de alarma. En vísperas del domingo de Ramos, en vísperas de una Semana Santa que se va a seguir celebrando aunque de forma diferente, hoy hemos hablado de una de las procesiones más conocidas de este domingo. Es la procesión de la borriquilla de Valladolid. José Luis Martín es el presidente de la Cofradía de la Vera Cruz, la más antigua de las hermandades vallisoletanas: "Y si ya eres un gran disgusto suspender una procesión por motivo de lluvias, se imaginan ahora lo que supone suspender por este motivo y con lo que viene detrás y lo que lo que va a dejar este virus, con lo cual doblemente dolorido".

Vamos a seguir celebrando la Semana Santa aunque sea desde el interior.