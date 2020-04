Antonio Herraiz: "Si incluimos los ERTEs en las cifras del paro los datos son aún más terribles"

La prioridad de la lucha del coronavirus sigue siendo la de salvar vidas humanas. No es necesario que el Gobierno nos recuerde cada día lo que es una obviedad, aunque eso no se corresponda luego con test suficientes ni con los medios sanitarios que se emplean para luchar contra la enfermedad.

Todo es insuficiente y la realidad es que los datos relacionados directamente con la salud son terribles. Por eso, no conviene dejarlos en meras cifras. Detrás de las 950 personas que han muerto en el día de ayer hay un hijo, un hermano, o incluso un padre y una madre. De los más de 10.000 muertos que van ya por coronavirus, todos conocemos a un familiar cercano, a un amigo, a un vecino. Y todos dejan tras de sí una despedida casi en soledad. Como recalcamos cada día, son cifras oficiales, la de fallecidos y la de 110.000 contagiados, que son muchos más si se hubieran hecho todos los test necesarios. Y un buen ejercicio para conocer si los datos oficiales de fallecidos se ajustan a la realidad o no, es tirar de estadísticas y comparar el mes de marzo de 2020 con el de años anteriores. El desfase en el caso de los muertos por coronavirus es importante. Son muchos más.

Lo prioritario es la salud, sí, pero luego hay un segundo capítulo que también está siendo muy doloroso y que no ha hecho más que empezar. En España hemos despedido marzo con 834.000 empleos destruidos. Tienes que tener en cuenta que a esa lista no se suman los trabajadores acogidos a un ERTE. Y eso que hay más de 620.000 expedientes aprobados de un total de 3 millones de trabajadores que se podrían ver afectados por un ERTE. ¿Por qué no se suman a la lista de parados? Porque técnicamente no son desocupados. Y te preguntarás. ¿pero si están en su casa, si no van a trabajar? Ya, pero no les han despedido y por eso no se computa como paro.

De hacerlo, la cifra sería terrible. Y aquí hacemos lo mismo que con los datos del coronavirus. También les ponemos cara. Porque a quien no pone cara las cifras del paro es a aquellos que ni siquiera están dadas de alta. Son cerca de 200.000 trabajadoras del hogar. Hoy en Herrera en COPE la presidenta de la asociación que representa a estas empleadas de Navarra ponía voz a esta realidad. Es Caridad Jerez: “Las que tenemos la seguridad social tenemos el ERTE y podemos cobrar, hay que tramitar el subsidio este, pero hay otras que no, hay otras que no están dadas de alta en ninguna parte, y están en la calle sin nada. ¿Cómo pagan? Pero claro, esas cosas no las vemos y eso no puede ser. Hay que regularizarnos porque somos trabajadoras como usted”.

Y te preguntas. ¿No hay ningún dato positivo? Sí los hay. Los porcentajes de muertos por coronavirus crecen a un ritmo menor que la semana pasada. La letalidad es inferior porque hay más contagiados. Pero sin duda lo mejor son los recuperados. Casi 4.100 en un solo día. De esto se sale.