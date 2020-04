Antonio Herraiz: "El Resistiré impulsado por Cadena 100 y producido por Pablo Cebrián es un espectáculo"

Las cifras de hoy siguen teniendo una doble interpretación. Hay una parte muy mala, que te estamos contando y ahora detallamos. Y hay también una muy buena. En sólo un día, 3.388 pacientes han recibido el alta. Desde que empezó esta crisis, casi 23.000 personas se han curado. Y muchos habéis contado hoy vuestro caso en Herrera en COPE.

Son una prueba más, que cada día te contamos, la prueba de que de esto se sale, que la gente se cura, aunque, en ocasiones la falta de esperanza nos lleve a fijarnos más en la otra cara de esta enfermedad que deja ya más de 100.000 contagios y más de 9.000 muertos.

En la comunidad más golpeada, en Madrid se está notando cierto alivio. Las urgencias comienzan a notar menos presión y sobre todo en las UCIs se nota que la evolución va por el buen camino. Por primera vez desde que empezó esta pandemia, no han subido los ingresos en las unidades de cuidados intensivos.

El confinamiento funciona. A veces es difícil asumirlo sobre todo cuando vemos que la cifra de fallecidos y la de contagiados sigue creciendo. Pero esto no es de un día para otro. Los infectados hoy que se suman a la estadística, son de hace semanas. Por eso, no se entiende los que siguen burlando el estado de alarma. Atentos a este dato. Sólo ayer, las fuerzas de seguridad denunciaron a 10.000 personas y detuvieron a 89.



Hay quedarse en casa y para ayudarnos a llevar mejor el confinamiento, siempre está la música.

Estamos escuchando durante toda la mañana "Resistiré" del Dúo Dinámico, en una versión que ha impulsado Cadena 100, a la que se han sumado 50 artistas y que ha contado con la producción, maravillosa producción de Pablo Cebrián. Nos lo han contado en MEDIODÍA COPE, Javi Nieves y Mar Amate, está última resaltaba la importacia de mostrar "este nuevo aprendizaje de vivir de manera diferente y trabajar de manera diferente para que los que tengan menos, tengan un poquito más".

El resultado es espectacular. Ahi están Bisbal, Vanesa Martín, Rozalén. Los beneficios que se obtengan irán destinados a Cáritas.