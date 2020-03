Antonio Herraiz: "

Hoy es el primer día de las nuevas medidas más restrictivas puestas en marcha por el Gobierno con ese permiso de 24 horas que dieron en el último minuto del domingo. Incertidumbre hasta el final, hasta el último segundo en la última chapuza de gestión del Gobierno. Y todo por las enésimas diferencias de criterio en la coalición entre PSOE y Podemos.

Y mientras tanto, miles de trabajadores que no sabían si hoy podían ir a trabajar o no, y miles de trabajadores que cuando se iban a quedar en casa les ha llamado el jefe para decirles que podían ir hoy a recoger, o a rematar lo que tuvieran empezado y fuera imprescindible cerrar.

A partir de hoy sólo podrán acudir a su puesto los trabajadores de esas profesiones catalogadas de esenciales. Un cerrojazo de consecuencias económicas incalculables y con el malestar de los empresarios, de la CEOE por no haber contado con ellos. La pregunta de si se podía hacer de otro modo, se la ha trasladado esta mañana en Carlos Herrera al ex ministro Luis de Guindos, que ahora es el vicepresidente del banco central europeo: “Me va a permitir que no le conteste. Yo ya no soy ministro, desde hace seis años y ahora estoy en BCE”.

Hay silencios que son suficientes.

En el ámbito estrictamente sanitario, en la comparecencia habitual de los técnicos del Gobierno hoy ha habido una ausencia destacada. No ha estado el director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus. Lo ha confirmado su sustituta, la doctora María José Sierra: “Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus. Presentó ayer un pico de fiebre, está muy bien, pero está haciendo aislamiento domiciliario dado su positividad”.

El inicio de la semana nos deja datos esperanzadores en la crisis del coronavirus. La cifra de muertos, aun siendo muy elevada, es inferior a la del sábado y a la del domingo. Vemos también la evolución positiva de los contagios, donde se nota una disminución. Los infectados el viernes crecían un 14% y han ido disminuyendo progresivamente durante todo el fin de semana hasta aumentar, en las últimas horas, un 8%, seis puntos menos. Todavía son demasiados, hemos superado la cifra de 7.300 fallecidos aunque el crecimiento más notable vuelve a ser el de los curados. Hay ya más de 16.700.