Herraiz: "¿En qué lugar queda el Ministerio de Sanidad después de reconocer que le han engañado con los test?

Seguimos todavía sorprendidos con la noticia que ha reconocido hoy el Gobierno. Ya sabíamos que no tenemos material suficiente, conocíamos también que hasta ahora no se han hecho todos los test del coronavirus que eran necesarios, y ahora hemos comprado una partida con miles de estas pruebas defectuosas. Son test sin licencia porque, con las prisas, hemos acudido a un proveedor no oficial. Esto se ha encargado de recordárnoslo esta mañana la propia embajada China, después de que alguno mirara al gigante asiático. Después de conocer esto, ¿en qué lugar queda el Ministerio de Sanidad? ¿Dónde queda su fiabilidad?, si es que todavía tenía alguna. Aseguran que ya han devuelto 9.000.

Además de este error garrafal, de La crisis del coronavirus es mucho más que cifras, que datos aislados, porque si nos quedamos sólo en eso, parece que estaremos en algo parecido al Tiempo de Juego, con el minuto y resultado. Y eso que ahora no hay fútbol. ¿Son necesarios los números? Está claro que sí, sobre todo para comprender la dimensión del problema. Pero como venimos advirtiendo, de lo que se trata es de ver tendencias, porque lo que nos dice el Gobierno no se ajusta exactamente a la realidad. Primero porque no se hacen los suficientes test, y después porque hay comunidades que gestionan los resultados de forma interesada. Si vives en una ciudad pequeña, donde casi todo el mundo se conoce, te habrás percatado del desfase entre la información oficial y la real.



Por eso, antes de darte las cifras globales quiero que detenerme en el caso de Madrid. La comunidad de Madrid fue la primera en suspender toda la actividad educativa. De esto hace ya 15 días. Antes de que Sánchez decretara el estado de alarma, ordenaron el cierre de bares y restaurantes. Cierto es que sigue siendo la más golpeada, con más de 2.000 muertes, la mitad de toda España, y 7100 contagios. Pero hoy el aumento de fallecidos, el porcentaje es menor. De ayer a hoy, un 9%, cuando días atrás había rozado el 30%. Y también nos agarramos a eso.



Por lo demás, todavía no alcanzamos a vislumbrar el pico de la enfermedad. Lo ha dejado claro esta mañana el doctor e investigador Bonaventura Clotet en Herrera en Cope: “Si no hacemos estas medidas tan estrictas no va a acabar nunca el tema, y entonces sí que va a ser muy difícil recuperar toda la economía y todo lo que va derivado de ello. Es una situación apática, es como si estuviéramos en la tercera guerra mundial, además sin un enemigo visible”.



Luego dirán que no nos vienen advirtiendo los expertos. Y Bonaventura Clotet es una eminencia que, ya le han escuchado, apuesta por medidas de confinamiento más drásticas.