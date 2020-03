Antonio Herraiz:"Lo que nos faltaba: engañan al Gobierno con test del coronavirus defectuosos"

Antes de recordarte las cifras del coronavirus, lo último es algo más que un desliz logístico. El Gobierno confirma que hemos comprado miles de test del coronavirus defectuosos. Estos análisis requieren una sensibilidad del 80% y los que había adquirido el Ejecutivo apenas llegaban al 30%. Es decir, se han hecho muchos menos test de los necesarios y los que se iban a realizar ahora iban a arrojar un resultado erróneo.

Después de la advertencia que han hecho médicos y el resto de personal sanitario, el portavoz técnico del Gobierno, el que da la cara cada día, Fernando Simón, ha reconocido la situación y ha dicho que ya los han devuelto”: Inicialmente podía proveernos más rápido. Hizo un envío inicial de 9000 test rápido. Este lote que nos fue enviado no corresponde a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Obviamente esto ha obligado a devolver los lotes”.



Conclusión: nos han engañado. ¿Por qué? Porque parece que no hemos acudido a comprar estos test a ningún proveedor oficial. Después de no calibrar la que nos venía y de tener que improvisar decisiones sobre la marcha, compramos test defectuosos. Son medio millón de pruebas que no sirven. Por cierto, después de la polémica la embajada de China ha dado su versión. Niegan que sea material oficial enviado por China. Es más. Puntualizan, que ese pedido millonario que anunció ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, todavía no ha salido del gigante asiático. Es decir, que lo hemos comprado a un proveedor no oficial que nos ha estafado.



Al margen de esta cuestión puntual, pero grave, tenemos también las cifras. En España, del miércoles a hoy jueves fallecieron por coronavirus 27 personas cada hora. Esto ha llevado a que superemos la cifra de 4.000 muertos, según la última actualización oficial que ha publicado el Gobierno. Los contagios superan los 56.000 y lo mejor del día, además lo que más crece, los recuperados. Hay 7.000 personas que estaban infectadas y que hoy están sanas.



En MEDIODÍA COPE, hemos hablado con Sara que está enferma de coronavirus. No sólo ella. También su marido, también dos de sus tres hijos. ¿Lo mejor? El espíritu, el ánimo que ella, aún estando enferma, nos ha transmitido: “Es cierto que ha habido momentos complicados, porque los dos teníamos fiebre en un momento determinado, pero los niños sabéis que son de otra pasta. Y bueno, pues nosotros nos hemos ido turnando, afortunadamente cuando el papi estaba peor yo estaba un poquito mejor... y al revés. Nos hemos organizado como hemos podido con los niños”.



Sara es sanitaria y le encantaría ayudar pero no puede. Ellos se quedan en casa y tú también tienes que quedarte. Sara escucha COPE, y tú, si quieres acompañarnos, aquí vamos a seguir, en el mismo sitio.