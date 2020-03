Antonio Herraiz:"Por muchos anuncios que hagan, el material necesario sigue sin llegar a los hospitales"

Las cifras que nos deja hoy el coronavirus obligan al Gobierno a redoblar esfuerzos para que el material que necesitan médicos, enfermeros, sanitarios, llegue cuanto antes. Los anuncios que hacen no se traducen en el día a día de hospitales, centros de salud y residencias de mayores. Sanidad acaba de anunciar que ha comprado a China material por valor de 432 millones de euros. Son medio millón de mascarillas, 11 millones de guantes, casi 1000 respiradores. En fin. Lo que el Gobierno se ha esforzado en destacar hoy es que lo han pagado en su integridad. Que el contrato está pagado y cerrado. ¿Por qué tanto interés en destacar esto? Porque hasta ahora no se ha hecho. Y por eso no estábamos los primeros de la fila para recibir material. Lo ha destacado esta mañana en Herrera en COPE Ángel Díaz, un empresario español que trabaja en China: “Conseguir mascarillas en China no es difícil, da abasto para fabricar y para exportar. El dinero por adelantado no está llegando, eso ahora mismo, antes ha sido que no se ha encargado el trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, sino que también se ha centralizado en las manos del Gobierno”.



Se entiende perfectamente. No hace falta añadir más. Y mientras tanto nuestros profesionales trabajando a pecho descubierto. De ahí se entiende que el 14% de los contagiados sean sanitarios. Y esto se entiende porque los encargados de centralizar compras, hace años que no compraban casi nada porque eran las comunidades autónomas.



Un cosa más. El Gobierno sigue haciendo trampas al solitario. En esa carta en la que piden ayuda a la OTAN ponen el 9 de marzo como fecha de inicio de la pandemia. Justo un día después de las manifestaciones del 8 de marzo. ¿A quién pretenden engañar?

Y luego están las cifras, que no son buenas. España es ya el segundo país con más muertes por Coronavirus. Hemos superado a China y sólo estamos por detrás de Italia. 3.434 personas han muerto por el COVID 19 en nuestro país, casi 800 en las últimas 24 horas. Los contagios crecen a un ritmo del 20% y se acercan a los 50.000. 47.600 tenemos ahora mismo. La mejor noticia continúa siendo la de los pacientes que se curan. Aquí el incremento es considerable. Hay 5.367 personas que en su momento dieron positivo por coronavirus y que están sanas. Son casi 1600 más que ayer. Nos agarramos a eso.